Firma Victorinox prezentuje scyzoryk, który jest jedyny w swoim rodzaju. Victorinox Special Picknicker Damast Limited Edition 2022 posiada ostrze wykonane ze stali Damasteel, natomiast do stworzenia rękojeści wykorzystano drewno gruszy europejskiej.

Limitowana edycja scyzoryka Victorinox Special Picknicker Damast Limited Edition 2022

Wykonanie z wyjątkowych materiałów oraz stylowym wykończeniem i wyglądem to wielkie zalety scyzoryka Victorinox Special Picknicker Damast Limited Edition 2022. Model ten został limitowany jedynie do 6000 sztuk, przez co jest prawdziwą gratką dla kolekcjonerów.

W przypadku Victorinox Special Picknicker Damast Limited Edition 2022 musimy zaznaczyć, że ostrze tego scyzoryka została wykonana ze stali damasceńskiej Damasteel. Do jego wyrobienia wykorzystano metalurgię proszkową, czyli nowoczesny sposób kucia, który zapewnia mniejszą ilość zanieczyszczeń i inkluzji podczas procesu tworzenia. Ostrze przez to jest bardziej wytrzymałe i trwałe przy krawędzi tnącej w porównaniu do tych produkowany w konwencjonalny sposób. Na ostrzu znajdziemy wzór „Baldur”.

Victorinox Special Picknicker Damast Limited Edition 2022 rękojeścią z gruszy europejskiej - jedyny taki scyzoryk na rynku Victorinox Special Picknicker Damast Limited Edition 2022 rękojeścią z gruszy europejskiej - jedyny taki scyzoryk na rynku Victorinox Special Picknicker Damast Limited Edition 2022 rękojeścią z gruszy europejskiej - jedyny taki scyzoryk na rynku

Rękojeść wykonana z gruszy europejskiej

W celu zapewnienia nie tylko jak najwyższej wygody użytkowania, ale także wytrzymałości i stylu Victorinox Special Picknicker Damast Limited Edition 2022 posiada rękojeść wykonaną z gruszy europejskiej. Drewno to zastosowano jedynie w tegorocznej edycji scyzoryka z edycji modelu. Rękojeść i stal tworzą piękną i spójną całość pełną charakteru i elegancji.

Scyzoryk wyposażony jest w 10 podstawowych narzędzi:

duże ostrze,

nóż do sera

korkociąg

otwieracz do puszek +

śrubokręt 3 mm

blokowany otwieracz do butelek +

przyrząd do zdejmowania izolacji

śrubokręt 7 mm

rozwiertak, szpikulec

kółko do kluczy

Scyzoryki Special Picknicker Damast Limited Edition 2022 dostępne są w sklepach specjalistycznych oraz sklepach stacjonarnych marki. Gadżet wyceniono na 1 680 złotych.

Źródło: info. prasowe Victorinox