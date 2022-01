Victorinox Huntsman Year of Tiger – limitowany scyzoryk w sprzedaży

Scyzoryk to bardzo przydatne narzędzie. Tego raczej nie trzeba nikomu udowadniać. Do sprzedaży trafił właśnie limitowany do ośmiu tysięcy sztuk model Victorinox Huntsman Year of Tiger. Dlaczego warto się mu przyjrzeć bliżej, a najlepiej wejść w jego posiadanie?

Limitowana edycja szwajcarskiego scyzoryka

W związku z tym, że pierwszego lutego rozpocznie się Rok Tygrysa, marka Victorinox zdecydowała się na „wypuszczenie” limitowanej edycji scyzoryka z serii „Huntsman Year of”. Jest to gadżet, który ma upamiętniać osoby urodzone w chińskim Roku Tygrysa. Mowa o rocznikach 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010. Być może jest to więc dobry gadżet dla kogoś, kogo znasz? Kim jest osoba, która urodziła się w chińskim Roku Tygrysa? Według kultury wschodu jest to ktoś, kto cechuje się siłą, pewnością siebie, ale i namiętnością. Będzie to osoba wrażliwa, czasami nieufna, aczkolwiek zawsze gotowa do działania. Czy taki jest prezentowany scyzoryk?

Victorinox Huntsman Year of Tiger – limitowany model dostępny w sprzedaży

Ten szwajcarski scyzoryk wyposażony w aż czternaście narzędzi, dzięki którym będziemy mogli otworzyć wino, przycinać nici i piłować drewno. Oto lista wszystkich narzędzi:

ostrze, duże ostrze, małe otwieracz do puszek śrubokręt 3 mm otwieracz do kapsli śrubokręt 6 mm przyrząd do zdejmowania izolacji Rozwiertak, szpikulec i szydło nożyczki piła do drewna hak wielofunkcyjny kółko do kluczy korkociąg SIM card pin

Pamiętajmy, że nie tylko o funkcje chodzi. W przypadku tego modelu mówimy o scyzoryku limitowanego do ośmiu tysięcy sztuk. To oznacza, że Victorinox Huntsman Year of Tiger lepiej wykorzystać w celach kolekcjonerskich. Oprócz pięknych zdobień na obudowie – mam na myśli tu przede wszystkim tygrysa – zyskujemy certyfikat autentyczności oraz pudełko upominkowe. Warto również wspomnieć, że sam scyzoryk posiada wybitą cyfrę, która sugeruje to, z którą sztuką pośród ośmiu tysięcy wyprodukowanych mamy do czynienia.

Jeśli chcecie poznać więcej szczegółów na temat prezentowanego szwajcarskiego scyzoryka, warto odwiedzić stronę producenta.

