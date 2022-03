Fani podróżowania mogą zainteresować się Victorinox Spectra 3.0. Jest to nowa walizka podróżna dostępna w sześciu rozmiarach oraz dwóch wariantach kolorystycznych.

Kilkaset lat temu ludzie przemieszczali się głównie z jednego powodu. Chcieli odkrywać nowe tereny, które finalnie pozwolą na osiedlenie się. Najczęściej jednak podróżowali gońcy, którzy mieli za zadanie przekazać cenne informacje oraz handlarze, transportujący ważne towary. Dziś świat wygląda zupełnie inaczej. Każdy z nas może podróżować, aby zwiedzać i poznawać nowe kultury i kraje. Oczywiście, aby w komfortowych warunkach przewozić swoje rzeczy osobiste, niezbędnym elementem każdej przygody będzie walizka. Szwajcarska firma znana między innymi z zegarków czy noży, wprowadziła do swojej oferty Victorinox Spectra 3.0. Jest to elegancka walizka podróżna, która ma spełniać oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Victorinox Spectra 3.0 - nowa walizka podróżna 33

Victorinox Spectra 3.0 – nowa walizka podróżna

O ile o wyglądzie raczej nie będę się wypowiadał, gdyż jest to kwestia gustu, o tyle o wykonaniu walizki warto co nieco napisać. Przede wszystkim zewnętrzną część wykonano z poliwęglanu SORPLAS. To oznacza, że walizka podróżna Victorinox Spectra 3.0 powinna być odporna na uderzenia. Kolejną rzeczą o której warto wspomnieć jest technologia SILVADUR. Podszewka wewnętrzna, wykonana w 100 % z recyklingu została pokrywa właśnie tą technologią. Jej właściwości powodują hamowanie rozwoju bakterii oraz mikroorganizmów na tkaninie.

Producent zamontował również przewód do podłączenia powerbanku. Są także miejsca do podpięcia USB, z kolei przy panelu ID umieszczono szpilkę, która przyda się, kiedy będziemy zmieniali kartę SIM. Jest tam także miejsce na długopis. W przypadku mniejszych modeli walizki zdecydowano się na zastosowanie dwóch opcji otwierania. Możemy dostać się do wnętrza za pośrednictwem wariantu „ogólnego” lub „przedniego”, dzięki czemu mamy dostęp do najpotrzebniejszych rzeczy umieszczonych w tak zwanym panelu organizacyjnym. Mam na myśli dokumenty, komputer czy klucze.

Victorinox Spectra 3.0 - nowa walizka podróżna 34 Victorinox Spectra 3.0 - nowa walizka podróżna 35 Victorinox Spectra 3.0 - nowa walizka podróżna 36

Kilka wariantów rozmiarów oraz różne wersje kolorystyczne

Victorinox Spectra 3.0 dostępna jest w sześciu rozmiarach oraz dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym i czerwonym. Duże i średnie odmiany mogą powiększyć objętość do 40%, z kolei modele podręczne za sprawą samorozprężającej technologii pozwalają nam na uzyskanie dodatkowych 20% jeśli chodzi o przestrzeń we wnętrzu. Każda z walizek wyposażona została w zamek TSA oraz kółka Hinomoto. Ceny zaczynają się od 2140 zł. Kolekcja Spectra 3.0 dostępna jest w salonach oraz w sklepie online.