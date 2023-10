W 2024 roku energia wzrośnie o 70%? Jest na to sposób!

Forum Energii przewiduje, że w przypadku braku środków zapobiegawczych, energia wzrośnie nawet o 70% w 2024 roku. Jednym ze sposobów, które pozwolą ograniczyć wzrost wydatków, są rozwiązania smart home. Badanie przeprowadzone przez Netatmo wykazało, że 90-procentom użytkowników inteligentnych rozwiązań grzewczych w całej Europie udało im się zmniejszyć zużycie energii.

Większość konsumentów dokładnie sprawdza swoje rachunki i monitoruje zużycie energii, podczas gdy ceny nadal rosną. Rozwiązania smart home dają nam możliwość bardziej świadomego korzystania z urządzeń, które mogą generować niepotrzebne koszty. Benoit Caudy, produkt manager w Netatmo, jednego z liderów rynku smart home, powołując się na francuską Agencję ds. Przemian Ekologicznych (ADEME), podkreśla, że obniżenie temperatury ogrzewania o zaledwie jeden stopień może zaoszczędzić do 7% energii.

Osoby korzystające z ogrzewania gazowego, elektrycznych kotłów, pomp ciepła i bojlerów doświadczają największego wzrostu energii w okresie zimowym. To właśnie dla nich bardzo ważne jest ograniczenie zużycia energii i jej efektywne wykorzystanie.



Inteligentny termostat stanowi jedno z najważniejszych narzędzi do optymalizacji systemu grzewczego w domu lub mieszkaniu. Urządzenie umożliwia tworzenie harmonogramów uruchamiania kotła, pompy ciepła czy ogrzewania podłogowego. Gdy domownik wychodzi do pracy, źródło ciepła zostaje automatycznie wyłączone lub jego praca jest ograniczona co pozwala na oszczędzanie energii. Inteligentny termostat uruchomi ogrzewanie przed powrotem do domu, aby zapewnić komfortową temperaturę. W zależności od preferencji użytkowników, urządzenie może dostosowywać temperaturę, np. obniżając ją podczas snu i podnosząc rano. Dzięki zaworom termostatycznym można również regulować temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach. Zaleca się spanie w chłodniejszym otoczeniu, w temperaturze wynoszącej około 16-17°C, jednak poranny prysznic przyjemniej jest brać w ciepłej łazience.

podkreśla Caudy