Obecnie wiele osób wręcz nie wyobraża sobie życia bez zmywarki. Jest ona niezwykle praktycznym sprzętem AGD, który pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu na myciu naczyń. Jej zalety docenią przede wszystkim osoby, które regularnie gotują, posiadają liczną rodzinę lub/i często zapraszają gości. Ale czy istnieje zmywarka do zabudowy, która doskonale myje, pobierając przy tym niewielką ilość wody i energii elektrycznej?

Oczywiście, że tak! Nowoczesne zmywarki, cechujące się inteligentnymi rozwiązaniami, nie tylko ułatwiają dbanie o czystość w kuchni, ale zapewniają oszczędność czasu, wody i energii.

Zmywarka do zabudowy, która pomoże Ci obniżyć rachunki

Tak, nowoczesna zmywarka do zabudowy, charakteryzująca się mnogością innowacyjnych rozwiązań, może tego dokonać. Najlepszym tego przykładem są modele zmywarek Electrolux, jak chociażby QuickSelect seria 700. Dzięki takim funkcjom i programom jak m.in. sterowanie QuickSelect, AirDry, Auto i Eco, o których szerzej poniżej, możesz zapewnić sobie najlepsze efekty zmywania przy niewielkim zużyciu energii. Z pewnością przełoży się to na niższe rachunki za prąd w porównaniu ze starszymi modelami zmywarek i odciąży domowy budżet.

Jeśli zastanawiasz się nad zakupem zmywarki, ale nie wiesz, jaką zmywarkę wybrać i na co zwracać uwagę podczas porównywania ofert, jesteś we właściwym miejscu! Poznaj energooszczędne zmywarki do zabudowy i ich możliwości. Dowiedz się, jak uczynić codzienne funkcjonowanie bardziej przyjaznym środowisku.

QuickSelect – bardziej świadomie, bardziej ekologicznie

Wybrane modele zmywarek do zabudowy Electrolux posiadają inteligentne sterowanie QuickSelect. Dzięki niemu korzystanie ze sprzętu jest niezwykle intuicyjne i szybkie. Wystarczy, że ustawisz na panelu sterowania, za pomocą dotykowego suwaka, interesujący Cię czas pracy zmywarki, a ona samodzielnie dobierze pozostałe parametry, aby zmywanie było optymalne pod względem zużycia wody i energii. Skąd będziesz wiedzieć, że tak jest? Ecometer wskaże Ci, na ile dokonany przez Ciebie wybór jest ekologiczny.

Oczywiście każda zmywarka Electrolux z dobrą klasą energetyczną posiada również wiele innych automatycznych opcji zmywania. Ich parametry są dostosowane do rodzaju naczyń i stopnia ich zabrudzenia (np. GlassCare dla lepszej ochrony szkła czy intensywne mycie dedykowane do czyszczenia mocno zabrudzonych naczyń).

AirDry – zawsze suche naczynia

Wyciąganie mokrych naczyń, z których spływająca woda rozchlapuje się po całej kuchni, jest bardzo uciążliwe. Znacznie wydłuża też proces opróżniania zmywarki, ponieważ każdy mokry element trzeba wytrzeć zanim trafi do szafek i szuflad. Nie mniej irytujące są powstające w ten sposób zacieki i smugi. Jedyną opcją zapobiegania tej sytuacji było do tej pory pilnowanie czasu zakończenia pracy zmywarki i jej natychmiastowe otwarcie, które zapobiegało osiadaniu pary.

Na szczęście teraz już nie musisz tego robić, bowiem istnieje genialne w swej prostocie rozwiązanie problemu. To technologia AirDry. W chwili, gdy urządzenie zakończy mycie, automatycznie otworzą się drzwi zmywarki! Dopływ świeżego powietrza zapewnia znacznie lepsze suszenie. Jeśli zechcesz, w dowolnej chwili możesz wyłączyć tę funkcję i włączyć ją z powrotem. Dzięki AirDry naczynia nie tylko są pozbawione zacieków, ale także sam proces zmywania jest krótszy i zużywa mniej energii.

Funkcja Eco – efektywne mycie i efektowne oszczędzanie!

Wysokiej klasy sprzęty, jak zmywarki do naczyń Electrolux, oferują program Eco. Jest to najdłuższy lub jeden z najdłuższych programów pracy. Wiele osób nie wierzy w to, że jest on rzeczywiście ekologiczny, skoro trwa tak długo, bo nawet 4 godziny! Tymczasem to fakt, a wyjaśnienie tej zagadki nie jest trudne. Wybór tej funkcji powoduje, że naczynia zmywane są w niższej temperaturze (urządzenie nie musi mocno podgrzewać wody, zatem zużywa mniej energii) i w mniejszej ilości wody w porównaniu z innymi programami. Mimo to wszystkie sztućce, szklanki, kieliszki, talerze i garnki będą idealnie czyste właśnie dlatego, że czas mycia jest wydłużony.

Wybór tego programu nie zawsze jest możliwy, zwłaszcza wtedy, gdy potrzebujesz czystych kompletów naczyń na tu i teraz. Jeśli jednak możesz zaczekać lub/i często włączasz zmywarkę na noc, wybierz cykl zmywania z opcją Eco i zadbaj tym samym o środowisko i domowy budżet! A skoro już mowa o nocnym uruchamianiu sprzętu…

Beam on Floor – bo cisza to jakość

Nocne mycie naczyń w zmywarce, wbrew pozorom, może być uciążliwe. Bez wątpienia mogą to potwierdzić szczególnie te osoby, które mają lekki sen i trudności z zasypianiem. Głośnie „buczenie” sprzętu wcale nie działa kojąco, a donośne sygnały dźwiękowe oznajmiające koniec cyklu mycia również nie nastrajają pozytywnie i potrafią wybudzić ze snu. Electrolux znalazł na to prosty sposób – Beam on Floor.

To innowacyjny wyświetlacz podłogowy, który pokazuje czerwoną kropkę w czasie pracy urządzenia i zieloną po jej zakończeniu. Dzięki niemu nie tylko nic nie zakłóci Twojego nocnego odpoczynku, ale też nie przeoczysz momentu zakończenia mycia w dzień (dźwięk zmywarki może „zginąć” w otoczeniu innych dźwięków).

Współczesne zmywarki cechują się przeciętnym poziomem głośności od 44 do nawet 50 dB. Istnieją jednak urządzenia o znacznie niższym poziomie hałasu (42 dB i mniej). Tak też jest w przypadku wielu modeli Electrolux.

Program Auto – niech zmywarka do zabudowy zdecyduje!

To wyjątkowy program, który pozwala zaoszczędzić czas, wodę i prąd. Nie musisz czekać do pełnego załadunku zmywarki, a potrzebnych na już brudnych naczyń zmywać ręcznie. Nie obawiaj się też o to, że włączając niepełną zmywarkę, zużyje ona więcej wody i energii, niż jest to konieczne. Program Auto, dzięki czujnikowi Sensor Control, automatycznie dostosuje parametry zmywania do wielkości załadunku i stopnia zabrudzenia naczyń. W praktyce oznacza to, że możesz włączyć urządzenie zapełnione np. w 1/4, a pobierze ono tylko tyle wody i energii, ile jest niezbędne do idealnego doczyszczenia jednego czy dwóch kompletów naczyń.

Inne funkcje nowoczesnych zmywarek Electrolux

Bez względu na to, czy interesuje Cię zmywarka do zabudowy, czy wolnostojąca, o szerokości 45 cm (mieszcząca przeciętnie od 8 do 10 kompletów naczyń) lub 60 cm (nawet 14 kompletów), nowoczesne modele cechują się zaawansowanymi technologiami, które pozwalają oszczędzać czas, energię i wodę oraz znacznie ułatwiają codzienne utrzymanie czystości w kuchennym wnętrzu.

Ciekawymi funkcjami wybranych modeli zmywarek Electrolux, jak np. QuickSelect seria 700, o których zdecydowanie warto wspomnieć, są m.in.:

program GlassCare – dedykowany delikatnym naczyniom jak np. kieliszki, zapobiega gwałtownym zmianom temperatury w czasie zmywania i płukania, a tym samym zapewnia odporność na szok termiczny, dzięki czemu szklanej zastawie nie grozi uszkodzenie;

uchwyty SoftGrip i wsporniki SoftSpikes – to specjalne akcesoria, w które wyposażony jest kosz zmywarki. Zapobiegają zmianie położenia szkliwa w czasie mycia, a tym samym możliwości stłuczenia;

szuflada MaxiFlex – idealna na sztućce i inne przybory kuchenne o nieregularnym kształcie, które wreszcie mają swoje miejsce! Cechuje się zwiększoną głębokością, można ją całkowicie wyciągnąć z urządzenia, aby jeszcze sprawniej i wygodniej ją opróżnić;

ramię satelitarne SatelliteClean – to specjalnie zaprojektowane ramię obracające się podwójnie, które cały czas zmienia kąt spryskiwania. W ten sposób woda dociera do wszystkich zakamarków. Efekt? Naczynia nawet 3 razy dokładniej umyte, koniec z zaciekami i smugami!

To zaledwie niewielka część dostępnych obecnie funkcji, którymi możesz się cieszyć, inwestując w wysokiej klasy sprzęt do zmywania naczyń.

Artykuł powstał w ramach współpracy z marką Electrolux.

