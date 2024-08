W tym kraju iPhone 16 wyjdzie wcześniej. Apple ma powód

Premiera iPhone 16 już w przyszłym miesiącu, jednak telefon do sprzedaży trafi dopiero po kilku dniach po oficjalnym zaprezentowaniu. W jednym kraju nie było to jednak to tak oczywiste, ale Apple szykuje się do zmian. Tam iPhone 16 wyjdzie wcześniej niż dotychczas.

W Korei iPhone 16 wyjdzie wcześniej niż dotychczas

Oficjalna premiera iPhone 16 odbędzie we wrześniu, a przecieki sugerują, że nastąpi to prawdopodobnie 10 dnia tego miesiąca. Po kilku dniach najnowsze telefony kalifornijskiego giganta trafią do sprzedaży. Nie we wszystkich krajach było to jednak tak oczywiste.

W tym kraju nowy iPhone wyjdzie wcześniej. Apple ma powód. Na zdjęciu iPhone 15 Pro Max

Przeczytaj także: Galaxy S24 FE jest w drodze! Samsung sam się wygadał

Korea Południowa od jakiegoś czasu jest jednym z rynków, na których iPhone’y mają duży popyt, jednak od 2009 roku Apple nie decydowało się na uruchamianie oficjalnej sprzedaży swoich smartfonów kilka dni po premierze najnowszej serii. To ma się zmienić z iPhone 16, ponieważ gigant przygotowuje się do jak najszybszego uruchomienia sprzedaży w tym kraju.

Apple miało powód, teraz musi się ratować

Powody opóźnionego procesu sprzedaży urządzeń w Korei Południowej są dwa – polityka Apple oraz proces weryfikacji wszystkich urządzeń przez Koreańską Narodową Agencję Badań Radiowych w celu uzyskania odpowiednich certyfikatów. Dla giganta może być to problemem, ponieważ takie testy odbywają się z wyprzedzeniem, co wiąże się z ryzykiem wypływu informacji dotyczących najnowszych urządzeń.

W tym kraju nowy iPhone wyjdzie wcześniej. Apple ma powód. Na zdjęciu iPhone 15 Pro Max. Fot. iPhone 15 Pro Max i iPhone 5

Apple od zawsze pilnie strzegło swoich sekretów i chce to robić w dalszym ciągu, dlatego też pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą im obejść wszelkie wymogi i problemy z tym związane. Wczesny dostęp do najnowszej serii iPhone 16 ma zwiększyć liczbę sprzedaży smartfonów, pomimo i tak już dużego zainteresowania ze strony koreańskich konsumentów.

Kolejnym powodem, dla którego Apple tak mocno stawia na rynek koreański, jest problem z popytem w Chinach. Smartfony kalifornijskiego giganta wypadły z topowej piątki, jeśli chodzi o kupowane telefony w Państwie Środka. Wcześniejszy dostęp iPhone 16 w Korei Południowej ma pomóc w utrzymaniu sprzedaży na stałym poziomie i w pewnym stopniu pomóc odzyskać straty, jakie Apple zanotowało w Chinach.

W tym kraju nowy iPhone wyjdzie wcześniej. Apple ma powód. Na zdjęciu iPhone 15 Pro Max. Fot. iPhone 15 Pro Max

Źródło: opr. wł./WCCFTech