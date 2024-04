Ważna wiadomość dot. Wiedźmina 4. Na to liczyli gracze!

Do premiery jeszcze sporo czasu

Jeśli wyczekujecie wiadomości na temat Wiedźmina 4, to w najnowszej rozmowie CD Projekt RED z inwestorami, jest tego sporo. Ze słów Michała Nowakowskiego możemy wywnioskować, że studio tworzy grę, która nie będzie odświeżoną “trójką” w nowej szacie. Zmieni się najważniejsza rzecz!

W świecie gier chyba nie ma niczego gorszego, gdy okazuje się, że długo wyczekiwana gra jest poprzednią częścią ubraną w nowe szaty. Wielu fanów serii Wiedźmin boi się, że w przypadku “czwórki” będzie można powiedzieć podobnie. Na całe szczęście słowa Michała Nowakowskiego z CD Projekt RED uspokajają.

W rozmowie z inwestorami Michał Nowakowski zdradził, że studio w przypadku Wiedźmina 4 pracuje nad nową mechaniką, która znacząco odróżni go od poprzedniej części. Przyznał on, że istnieje ryzyko wprowadzenia innowacji. Studio będzie bazować na poprzednich doświadczeniach, ale w grze początkującej nową trylogię, nie zabraknie nowości i rozwiązań, których nie było w Wiedźminie 3.

Jeśli chodzi o ryzyko związane z elementami innowacyjnymi, tworzenie nowej gry zawsze wiąże się z twórczym ryzykiem, zwłaszcza że staramy się przesuwać nowe granice i odkrywać nowe pola, robić coś, czego właściwie wcześniej nie robiliśmy. (…) Chcę powiedzieć, że nie powinniście spodziewać się Wiedźmina 3 w nowych ubraniach. Oczywiście opieramy się na tym, co było wcześniej i na tym, czego się nauczyliśmy, ale będziemy dodawać nowe elementy rozgrywki i nowe mechaniki, których nie widzieliście w naszych poprzednich grach. Powiedziałbym, iż robienie takich rzeczy zawsze wiąże się z ryzykiem. To nie jest po prostu powtarzanie tego, co zostało zrobione wcześniej.

Michał Nowakowski, CD Projekt RED, w rozmowie z inwestorami