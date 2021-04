Weekend majowy 2021 – gdzie warto się wybrać?

Weekend majowy 2021 zbliża się do nas wielkimi krokami. Te kilka dni wolnego na pewno nam się przydadzą. Podczas długiego weekendu możemy wybrać się na zwiedzanie naszego pięknego kraju. Wiosna w Polsce jest magiczna, dlatego też dlaczego mamy spędzić trzy dni wolnego siedząc zamknięci w czterech ścianach?

Jeśli planujecie wycieczkę, jednak nie do końca wiecie gdzie się wybrać, przychodzimy z pomocą. Weekend majowy 2021 to idealna okazja na wyrwanie się z domu i poobcowania trochę z naturą. Pomimo sytuacji epidemicznej w kraju, możemy udać się do pięknych miejsc i pozwiedzać ciekawe zakątki Polski. Gdzie zatem warto jest się wybrać?

Weekend majowy 2021 – a może w góry?

Jeśli chcecie weekend majowy 2021 spędzić aktywnie, to bez wątpienia jednym z kierunków są nasze polskie góry. O ile polecanie Zakopanego może wydawać się już oklepane, to stolica Tatr jest niezwykle ciekawym miejscem do spędzenia tegorocznej majówki. I nie mówię tutaj o chodzeniu po Krupówkach, które jak zawsze oblężone będzie przez turystów z całej Polski. Mam na myśli dziesiątki szlaków, dzięki którym będziemy mogli podziwiać polską stronę Tatr. Jakie szlaki mam na myśli?

Jednym z najpiękniejszych szlaków widokowych w Tatrach jest przełęcz Krzyżne. Po wyjściu na wysoko położoną przełęcz (2112 m n.d.m) można obserwować cztery z Pięciu Stawów Polskich oraz niesamowicie wyglądający wodospad Wielka Siklawa. Panorama widziana ze szczytu Przełęczy Krzyżne ukaże nam przepiękny widok na praktycznie całe Tatry Wysokie! Warto jednak zaznaczyć, że w tej przełęczy kończy się szlak Orla Perć, który określany jest najtrudniejszym szlakiem w Tatrach. Jeśli jesteście gotowi na takie wyprawy to naprawdę warto. W drodze na Krzyżne będziemy przechodzić obok takich miejsc jak Hala Gąsienicowa, Czerwony Staw, Wielki Staw i Wielka Siklawa.

Jednym z najpiękniejszych szlaków polskich Tatr jest Przełęcz Krzyżne.

Nie interesuje was intensywny spacer po górach, a chcecie odpocząć i zrelaksować się przed kolejnymi dniami pracy? Krynica Zdrój jest świetną destynacją, w której nie tylko zadbamy o swoje zdrowie psychiczne, ale i fizyczne. Krynica Górska słynie przecież ze swoich uzdrowicielskich wód, które leczą dolegliwości związane z układem pokarmowym, działają również przeciwalergicznie i odprężająco! Ta miejscowość to nie tylko uzdrowisko, ale również wiele atrakcji dla całej rodziny! W Krynicy Zdrój znajdziemy park linowy, basen czy kolej linowo-terenową na Górę Parkową! Oczywiście jak przystało na teren górski, znajdziemy tutaj wiele szlaków trekkingowych, na których można poobcować z rodziną!

Krynica Zdrój jest miejscowością uzdrowiskową, do której warto się wybrać w celu spróbowania chociażby wód leczniczych.

Majówka na Mazurach? Czemu by nie!

Mazury to kraina jezior, co sprawia, że jest niezwykle magiczna i piękna. Na majówkę 2021 można wybrać się nad największej jezioro w Polsce – Jezioro Śniardwy. Powierzchnia tego akwenu wodnego wynosi aż 113,4 km kwadratowych, dlatego też do złudzenia może przypominać morski krajobraz! Jeśli macie samochód kempingowy to jest to świetna lokalizacja do spędzania weekendu majowego 2021! Jezioro Śniardwy potrafi być niebezpieczne, dlatego też żeglowanie po nim zalecane jest jedynie zaawansowanym i doświadczonym żeglarzom. Na Śniardwach znajdziemy także osiem wysp, które prezentują się obłędnie, dlatego też jeśli nigdy nie byliście na Mazurach, to weekend majowy 2021 jest świetną okazją na ich odwiedzenie.

Największe jezioro w Polsce, Śniardwy, zachwyca o każdej porze roku.

Tak jak już wspomniałem, Mazury są magiczne i piękne, ale mogą być też bardzo tajemnicze. Idealnym przykładem na to jest miejscowość Mamerki. W miejscowości znajduje się niezamieszkała osada, która zlokalizowana jest nad kanałem. Kanał ten miał łączyć jeziora z Mazur z Bałtykiem, jednak nie został on dokończony. Dlaczego? Mamerki były bowiem Kwaterą Główną Niemieckich Wojsk Lądowych, więc na ich potrzeby w lesie powstało tajne miasto. Wśród leśnego krajobrazu znajdziemy około 30 bunkrów, których Niemcy nie zdążyli wysadzić podczas ucieczki z Polski. Wszystkie z nich można zwiedzić, tak samo jak i tunele i kanały oraz Muzeum II Wojny Światowej, które znajduje się w tej miejscowości! To nie wszystko, ponieważ w Gierłożu, 20 kilometrów od Mamerek znajduje się Wilczy Szaniec, który w latach 1941-44 służył za kwaterę główną Adolfa Hitlera! Z pewnością jest to miejsce dla miłośników historii!

W Mamerkach znajduje się chociażby Kwatera Główna Niemieckich Wojsk Lądowych i wiele innych schronów.

Weekend majowy 2021 – A może nad morze?

Polskie morze jest piękne, o każdej porze roku, dlatego też wybranie się nad nie w maju jest bardzo dobrą decyzją. Jeśli chcecie zwiedzać w towarzystwie jodu unoszącego się w powietrzu, to najlepszą destynacją jest Gdańsk! W tym nadmorskim mieście znajduje się jedna z najpiękniejszych starówek w Europy, a historia znajduje się w praktycznie każdym budynku jaki napotkamy na naszej drodze. W Gdańsku można znaleźć renesansowy ratusz, którego wieża ma wysokość 83 metrów, Dwór Artusa, którego architektura zachwyca po dziś dzień. Wszystkie ciekawe miejsca znajdują się niedaleko słynnej Drogi Królewskiej, która była podstawowym szlakiem dawnego Gdańska!

Gdańsk to jedno z najpiękniejszych miast Europy!

Jeśli interesuje was szukanie plażowych skarbów, to Ustka będzie do tego idealnym miejscem. Ta nadmorska miejscowość nie tylko jest malownicza i piękna, ale również bogata w bursztyny. Sztorm na piaszczystą plażę wynosi wiele kamieni określonych Złotem Bałtyku. Na plaży w Ustce łowione są największe okazu bursztynów, dlatego nie bez powodu, więc organizowane są tutaj Mistrzostwa Polski w łowieniu bursztynów. Jest to zajęcie relaksujące, więc jeśli chcecie odciąć się od świata zewnętrznego to Ustka jest waszym miejscem na majówkę 2021.

Plaże Ustki po sztormie pełne są bałtyckiego złota, jakim są bursztyny!

Mniejsze miejscowości też mają swój urok

Małe miasta na pewno zaciekawią swoją historią. Jedną z takich jest Sandomierz. To świętokrzyskie miasto może pochwalić się niewielką, ale uroczą starówką, którą warto odwiedzić. W mieście znajduje się także niewielki rezerwat przyrody, czyli Wąwóz Świętej Królowej Jadwigi czy historyczna Brama Opatowska. Pod ratuszem w Sandomierzu znajdziemy tunele, którymi można się przejść. Miasto rozsławione przez Ojca Mateusza jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Polsce, a zwłaszcza w województwie Świętokrzyskim.

Ojciec Mateusz nie jest jedyną atrakcją w Sandomierzu. Warto się do niego wybrać!

Kazimierz Dolny to kolejna miejscowość, którą warto zobaczyć podczas majówki. W miejscowości tej znajdziemy przepiękny rynek, na którym warto spędzić czas. Nie można zapomnieć również o miejscach historycznych takich jak Góra Trzech Krzyży, czyli miejsce upamiętniające ofiary epidemii cholery, która wybuchła w 1708 roku, Ścianę Płaczu, czyli pomnik znajdujący się na starym cmentarzu żydowskim przypominający żydowskie ofiary, które straciły życie podczas II Wojny Światowej. W Kazimierzu Dolny znajdziemy również zespół zamkowy, który powstał w XIII wieku!

Kazimierz Dolny to piękna miejscowość z m.in. zespołem zamkowym.

Weekend majowy 2021 to idealna okazja do zwiedzania miejsc w Polsce, które nie tylko zapewnią nam odpoczynek, ale także będą drogą na poznanie przeszłości. Majówka już wkrótce do nas zawita, co oznacza, że będziemy mieć dużo czasu na zwiedzanie ciekawych miejsc!

