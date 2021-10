Wi-Fi zniknie z polskich szkół? Petycja dotarła do Sejmu RP!

Pamiętacie, kiedy w wiadomościach co chwila widzieliśmy informacje na temat palących się masztów 5G? Według przeciwników tej sieci źle wpływała ona na zdrowie ludzi. Teraz ta sama walka rozpoczyna sie w kwestii Wi-Fi. Do Sejmu RP trafiła petycja o usunięcie tego typu technologii ze szkół, czy szpitali. Ma ona wpływać na zdrowie osób, które przebywają w zasięgu jej działań.

Koniec Wi-Fi w szkołach?

Wi-Fi jest szkodliwe? Według nowej petycji, która wpłynęła do Sejmu RP tak. Chodzi tutaj przede wszystkim o sztuczne promieniowanie mikrofalowe, które ma szkodzić dzieciom oraz ludziom osłabionym. W petycji możemy przeczytać, że rzekome promieniowanie mikrofalowe wytwarzane przez bezprzewodową sieć internetową, jest szkodliwe dla dzieci, osób starszych i chorych.

Petycja, która trafiła do Sejmu RP nie jest potwierdzona żadnymi badaniami. Z sieci Wi-Fi korzysta się od lat i sieć ta dostępna jest praktycznie wszędzie. Nie udowodniono, że jest ona w jakikolwiek niebezpieczna dla osób, które przebywają w jej zasięgu. Nie ma informacji na temat tego, kto zgłosił tę petycję do Sejmu RP. Autorzy nie wyrazili zgody na to, aby udostępniono ich dane. Jej treść możecie przeczytać pod tym linkiem.

Szkoła to nie jedyna placówka na liście

Autorzy petycji nawołują do całkowitego zakazania użytkowania sieci Wi-Fi nie tylko w szkołach podstawowych czy średnich, ale także w żłobkach, przedszkolach, szpitalach, hospicjach i domach spokojnej starości. Rozwiązaniem miałoby być przejście na internet przewodowy, a placówki, które nie zastosowałyby się do wszelkich wytycznych miałyby płacić 100 PLN kary dziennie.

Oczywiście szanse tego, że Sejm RP zaakceptuje i wdrożony plany do życia, są bardzo znikome. Do Sejmu RP każdy może wysłać petycję, jednak szanse na zrealizowanie takich pomysłów są znikome. Zwłaszcza tak absurdalnych. Można się domyślać, że autor lub autorzy, tworzyli treść petycji korzystając z materiałów, które dostarczone zostały przez sieć Wi-Fi. To byłoby bardzo ironiczne.