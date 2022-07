Mateusz Gamrot na dobre rozgościł się w Amerykańskiej organizacji. W ubiegłą sobotę zaliczył fenomenalny występ i pięciorundowym boju wypunktował Armana Tsarukyana.

Polak nie do zatrzymania!

Kariera naszego rodaka nabiera coraz większego rozpędu. Były mistrz KSW w dwóch kategoriach wagowych po raz kolejny wykazał się świetnym przygotowaniem kondycyjnym i grapplerskim. Ostatnia jego walka na UFC on ESPN 38 przyniosła mu jednogłośne zwycięstwo przeciwko Armanowi Tsarukyanowi. Mateusz Gamrot „odpalił” w rundach mistrzowskich, gdzie zaowocowało przygotowanie kondycyjne. Tsarukyan słabł z każdą rundą, przez co jego ataki stawały się coraz bardziej czytelne dla Polaka. Pojedynek był ciężki do punktowania, jednak zwycięzcą w oczach sędziów był nasz rodak. Było to czwarte zwycięstwo z rzędu.

Wiadomo z kim tym razem Mateusz Gamrot zawalczy w UFC? Wiadomo z kim tym razem Mateusz Gamrot zawalczy w UFC?

Mateusz Gamrot vs Beneil Dariush

Po zwycięskim boju przeciwko Armanowi Tsarukyanowi, Mateusz Gamrot wyraził chęć do walki przeciwko Justionowi Gaethjemu. Amerykanin to zawodnik ze ścisłego topu dywizji bez zaplanowanego pojedynku. „Gamer” awansował w rankingu dywizji na ósme miejsce. Jest to nie lada wyczyn biorąc pod uwagę jak mocno obsadzona jest waga lekka federacji UFC.

Wiadomo z kim tym razem Mateusz Gamrot zawalczy w UFC?

Prezydent Dana White zabrał głos po pojedynku Gamrot vs Tsarukyan. Jego zdaniem większy sens będzie miało starcie naszego rodaka z numerem „5” rankingu wagi lekkiej – Beneilem Dariushem. Zawodnik Irańskiego pochodzenia nie walczył od maja 2021 roku, jednak może pochwalić się serią siedmiu zwycięstw bez porażki. W ostatnich walkach „stopował” takich zawodników jak: Holtzman, Ferreira czy Ferguson. Mateusz Gamrot w przypadku zwycięstwa nad Dariushem będzie stawiany w roli kolejnego pretendenta do tytułu mistrzowskiego.

Wiadomo z kim tym razem Mateusz Gamrot zawalczy w UFC? Wiadomo z kim tym razem Mateusz Gamrot zawalczy w UFC?

Ranking kategorii „lekkiej” UFC

Charles Oliviera Dustin Poirier Justin Gaethje Islam Makhachev Michael Chandler Beneil Dariush Rafafel dos Anjos Mateusz Gamrot Tony Ferguson Rafael Fiziev

Źródło zdjęć: portal fightsport.tv, portal sport.interia.pl.