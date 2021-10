Wielka transakcja w świecie gamingu! SteelSeries ma nowego właściciela

SteelSeries to znana na całym świecie marka produkująca urządzenia i akcesoria dla graczy. Teraz ten gamingowy producent zmienił właściciela. Nabywcą została firma GN, która jest również właścicielem marki Jabra!

GN przejmuje SteelSeries

GN to duńskie przedsiębiorstwo, które jest właścicielem m.in. znanej marki słuchawek, czyli Jabra. Do podmiotów zależnych tej grupie należy także firma KontrolFreek odpowiedzialna za produkcję akcesoriów dla graczy. Do tego grona dołącza również SteelSeries, czyli marka doskonale znana graczom na całym świecie. Przedstawiciele GN mówią otwarcie, że ruch ten ma dać im przewagę na rynku dla graczy.

Przejęcie SteelSeries kosztowało GN około 1,2 miliarda dolarów. Transakcja nie jest jeszcze oficjalnie sfinalizowana, a ma się to stać na początku przyszłego roku. Fani gamignowych urządzeń i akcesoriów tej firmy nie muszą się jednak niepokoić, ponieważ w kwestii wydajności i jakości produktów nic się nie zmieni. Ba, urządzenia mogą zyskać na specyfikacji. Mowa tutaj zwłaszcza o słuchawkach, ponieważ Jabra oferuje słuchawki o wysokiej jakości dźwięku. Technologie w słuchawkach Jabry w przyszłości mogą pojawić się w modelach marki gamingowej.

Grupa otwiera się na nowe horyzonty

Wykupienie SteelSeries przez GN to krok w kierunku otwarcia się grupy na inne rynki. Do tej pory przedsiębiorstwo skupiło się przede wszystkim na urządzeniach audio. Wykupienie marki gamingowej pozwoli grupie rozwinąć się jeszcze bardziej, co może przynieść sporo dobrego. Rynek urządzeń gamignowych zyskał bardzo mocnego gracza, dlatego też gracze mogą mieć powody do zadowolenia. To tylko podniesie poziom w tym segmencie.

Samo przejęcie SteelSeries przez grupę GN mogło pomóc przetrwać marce gamingowej na rynku. W ostatnim czasie ich najwięksi rywale zostali przejęci przez duże przedsiębiorstwa, co mogło odbić się na wynikach sprzedażowych SS. Rozwiązania oraz budżet pochodzący od GN może okazać się strzałem w dziesiątkę.