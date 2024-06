Z jakiegoś powodu istnieje przeświadczenie, że wsparcie iPhone’ów jest zdecydowanie dłuższe niż w przypadku telefonów z Androidem. Teraz wszelkie wątpliwości zostały rozwiane, a to ze względu na nowe przepisy wprowadzone w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że Apple jest daleko w tyle za m.in. Samsungiem czy Google.

Nowe przepisy obnażyły Apple. Wiemy, ile potrwa wsparcie iPhone’ów

Apple nigdy nie lubiło zdradzać szczegółów na temat swojej działalności, jednak nowe przepisy obowiązujące w Wielkiej Brytanii sprawiły, że Apple musiało określić się w kwestii wsparcia swoich smartfonów. Dzięki rozporządzeniu PSTI (z ang. Product Security and Telecommunications Infrastructure Act), które dotyczy bezpieczeństwa produktów i infrastruktury telekomunikacyjnej, dowiedzieliśmy się, jak długo posiadacze telefonów Apple, będą mogli liczyć na wsparcie.

Samsung oferuje dwa lata więcej wsparcia dla swoich telefonów niż Apple! Fot. MenWorld.pl Samsung oferuje dwa lata więcej wsparcia dla swoich telefonów niż Apple! Fot. MenWorld.pl

Przeczytaj także: Masz sprzęt Apple? Logitech ma dla Ciebie nowości MX dla Mac

Z racji obowiązywania nowego prawa, Apple zobowiązane zostało do ujawnienia strategii firmy w kwestii wsparcia swoich urządzeń. Okazuje się, że gigant z Cupertino będzie wspierał linię iPhone 15 przez minimum pięć lat, co jest zdecydowanie krótszym okresem niż w przypadku konkurencji!

Amerykański gigant gorszy od swojej konkurencji

Apple opublikowało dane, z których można wyczytać, że obecna seria smartfonów, czyli iPhone 15, będzie wspierana przez minimum 5 lat. Może wydawać się, że jest to spory okres, jednak jeśli porównamy to z konkurencją w postaci Samsunga czy Google, już nie jest tak kolorowo. Wspomniani giganci zobowiązali się do wspierania i aktualizowania swoich flagowców, czyli Galaxy S24 i Pixel 8, przez siedem lat.

Wsparcie iPhone’ów? Apple jest daleko w tyle za konkurencją. Fot. Android Authority

Pozostaje więc pytanie, czy Apple z czasem postanowi dorównać Samsungowi i Google? O tym dowiemy się w ciągu kolejnych pięciu lat. Na ten moment gigant z Cupertino pozostaje daleko w tyle za swoją konkurencją, choć “minimum pięć lat wsparcia” wcale nie musi oznaczać, że firma Tima Cooka nie będzie oferować takiego samego okresu, jak wspomniani giganci branży technologicznej.

Istnieje też kwestia tego, jak odbierać słowo “wsparcie” – czy możemy tutaj mówić o pełnoprawnej aktualizacji systemu operacyjnego, czy może po prostu aktualizacji zabezpieczeń?

Źródło: opr. wł./ wccftech, Android Authority