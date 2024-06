Masz sprzęt Apple? Logitech ma dla Ciebie nowości MX dla Mac

Posiadając sprzęt Apple może się nam wydawać, że niczego więcej do szczęścia nie potrzebujemy. Wtedy wchodzi Logitech prezentując swoje akcesoria MX dla Mac. Właśnie pojawiły się nowości z tej serii, które świetnie współpracują z ekosystemem Apple.

Masz sprzęt Apple? Zobacz Logitech MX dla Mac.

Od dłuższego czasu korzystamy z rozwiązań Logitech. Mam na myśli Logitech MX Keys i MX Master 3S dla Mac. Szczerze? To taki Mercedes-Benz wśród producentów peryferiów. A może nawet i Bentley! Dowiedzieliśmy się, że producent odświeża flagowe urządzenia serii MX, czyli MX Keys S, MX Keys S Combo, MX Anywhere 3S, a także MX Keys Mini. Mowa o sprzęcie dedykowanym komputerom Mac. Co ciekawe, zadbano o wszystkie szczegóły i potrzeby użytkowników MacOS oraz iPadOS. Mowa o układzie klawiatury, a nawet kolorach, by wszystko pasowało do ekosystemu Apple.

Zacznijmy od najważniejszego, czyli MX Keys S dla Mac. To klawiatura, która ma zapewnić podczas pracy wysoki komfort użytkowania, a to ma przełożyć się na najwyższą produktywność. Czy tak będzie? Cóż, moje dotychczasowe doświadczenie z produktami Logitech mówi wprost – tak. Warto zauważyć, że nowość ma oferować inteligentne podświetlenie klawiszy, co ułatwia pracę po zmroku. Plusem jest również funkcja Smart Actions dostępna w aplikacji Logi Options+. Na czym polega jej zaleta? Dzięki niej możemy personalizować skróty do automatyzacji często wykonywanych czynności. Przy okazji, dla tych nieco bardziej wymagających użytkowników Logitech przygotował zestaw MX Keys Combo. Składa się z klawiatury, a także wybitnie idealnej myszki MX Master 3S oraz podkładki pod nadgarstki MX Palm Rest.

Wśród nowości znajdziemy również kultową, ale oczywiście odświeżoną kompaktową myszkę MX Anywhere 3S, która została wyposażona w szybkie przewijanie, cichy klik, a także precyzyjne śledzenie w rozdzielczości 8K, niezależnie od powierzchni, którą użytkujemy. Nie można również zapomnieć o innej klawiaturze, równie kompaktowej co myszka. Mowa o MX Keys Mini dla Mac. Logitech oferuje również wariant w kolorze grafitowym, który pasuje do produktów Apple. Jak sprawdzają się te wszystkie urządzenia w praktyce? Patrząc na poprzednie wersje – rewelacyjnie. A nowości? Sprawdzimy, ocenimy, wydamy werdykt.