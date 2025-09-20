Luka Modrić i MOVA. Chorwat zagra nie tylko we Włoszech!

Jak już wspominaliśmy wcześniej, marka MOVA rozpoczęła współpracę z żywą legendą światowego futbolu, Luką Modrićem – zdobywcą Złotej Piłki i The Best FIFA Men’s Player. Teraz mamy oficjalne potwierdzenie: Modrić został globalnym ambasadorem marki, a wspólna droga Luka Modrić i MOVA rozpoczyna się pod hasłem „Sweep It All”. To partnerstwo to coś więcej niż reklama – to spotkanie mistrzostwa sportowego z innowacją technologiczną, które w duchu przekraczania samego siebie prowadzi ku rewolucji w codziennym życiu.

Gdy geniusz spotyka inteligencję

Dzięki genialnej wizji podań, precyzyjnemu poruszaniu się po całym boisku oraz zdolności wyjścia z trudnych sytuacji z elegancją i spokojem, Luka Modrić niejednokrotnie przechylał szalę zwycięstwa swoich drużyn, nawet w najważniejszych meczach. Tak jak chorwacki maestro „tka” porządek na murawie, przewidując ruchy przeciwników i kontrolując całą grę, tak MOVA wykorzystuje sztuczną inteligencję, by przewidywać potrzeby użytkowników i nadawać porządek codzienności.

Produkty MOVA, działając niczym inteligentne organizmy, wyczuwają otoczenie, analizują sytuację i odpowiadają na nią z przemyślaną precyzją. To technologia, która – podobnie jak Modrić – myśli kilka kroków do przodu, prowadząc do zwycięstwa w najważniejszej z aren: w życiu codziennym.

Luka Modrić i MOVA. Głos legendy i wizja marki

„Jestem zaszczycony możliwością współpracy z tak pełną ducha innowacji marką jak MOVA” -podkreśla Luka Modrić. – „MOVA kreuje zaawansowane rozwiązania, które łączą się w potężny ekosystem inteligentnego domu, zmieniający sposób życia ludzi. To idealnie współgra z moim dążeniem do precyzyjnej kontroli gry poprzez technikę i strategiczne myślenie”.

Li Fei, CEO MOVA, dodaje: „Osiągnięcia Luki Modricia oraz jego profesjonalne podejście idealnie odzwierciedlają ducha naszej marki – innowację i przekraczanie granic. Wierzymy, że dzięki tej współpracy jeszcze więcej konsumentów odkryje pasję i elegancję inteligentnego życia z MOVA. Nasze produkty pozwalają uwolnić ręce i skupić się na tym, co naprawdę kochamy”.

Nieustanna eksploracja granic

Podobnie jak kariera Modricia, tak i rozwój MOVA to ciągłe przesuwanie granic. Najnowszym krokiem jest rozszerzenie działalności marki z przestrzeni domowych na zewnętrzne. To nie tylko zmiana scenerii -to ogromne wyzwanie technologiczne obejmujące sprzęt, algorytmy, środowisko, a także kwestie bezpieczeństwa.

Dzięki dogłębnym badaniom nad powierzchniami, roślinnością i przestrzeniami wodnymi, MOVA wprowadza do oferty inteligentne produkty, które potrafią myć okna, kosić trawę czy czyścić baseny. To przełom nie tylko w linii produktowej, ale też w samej technologii i sprzętu, zdolnych działać w różnych środowiskach – ziemi, wody i powietrza.

Filozofia „Sweep It All”

„Dla mnie Sweep It All to nie tylko pragnienie zwycięstwa na boisku, ale także droga do wykorzystania pełni życiowych możliwości” – mówi Modrić w oficjalnym oświadczeniu wideo.

Hasło kampanii staje się zatem wspólnym mianownikiem – łączącym mistrzowską precyzję Modricia z innowacyjnym podejściem MOVA. Współpraca między sportem a technologią to także spotkanie w duchu profesjonalizmu i wizji, które inspiruje użytkowników na całym świecie do życia w najwyższej formie.

Podumowując

Jak już wspominaliśmy wcześniej, Luka Modrić i MOVA rozpoczęli współpracę, która została oficjalnie potwierdzona. To strategiczny sojusz dwóch światów – futbolowego geniuszu i inteligentnych rozwiązań dla domu i ogrodu. Wspólnie niosą oni przesłanie, że mistrzostwo – czy to na boisku, czy w codziennym życiu – rodzi się z precyzji, wizji i odwagi w przekraczaniu granic.

