Wszystko na wierzchu, czyli nowe transparentne słuchawki Nothing Ear 1

Nothing to nowy startup, którego założycielem jest Carl Pei, który był współtwórcą smartfonów OnePlus. Nowa marka chce namieszać na rynku bezprzewodowych słuchawek dousznych. Teraz zaprezentowała swój pierwszy produkt, słuchawki Nothing Ear 1, która wyróżniają się na tle innych urządzeń tego typu.

Nothing nowym OnePlusem?

OnePlus to marka, która od początku swojego istnienia wyrażała ideę – więcej za mniej. Smartfony tego producenta oferowały wysoką wydajność w stosunkowo niskich cenach. Dlatego też smartfony chińskiego przedsiębiorstwa nazywane były pogromcami flagowców. Tak samo może być w przypadku nowego startupu współzałożyciela OnePlus, Nothing. Firma będzie funkcjonować na rynku słuchawek i właśnie zaprezentowała swój pierwszy produkt – Nothing Ear 1.

To, co wyróżnia słuchawki Nothing Ear 1 to przede wszystkim design oraz cena. Producent zdecydował się na minimalistyczne podejście do tematu, dlatego też słuchawki mogą pochwalić się małymi rozmiarami. Co więcej, obudowa słuchawek Ear 1 jest transparentna, przez co widać wszelkie „wnętrzności” urządzenia. Słuchawki, które oferują aktywną redukcję szumów ANC, zostały wycenione na 99 USD, czyli około 400 złotych.

Nothing Ear 1 pogromcą flagowych modeli konkurencji?

Słuchawki Nothing Ear 1 to model, który ma konkurować z największymi graczami na rynku dousznych słuchawek bezprzewodowych, czyli np. Apple AirPods czy Sennehiser i Sony. Trzeba przyznać, że plany są bardzo ambitne. Słuchawki na pewno mają przewagę cenową, ponieważ ich cena jest praktycznie dwukrotnie mniejsza niż w przypadku producenta z nadgryzionym jabłkiem w logu. Pod względem specyfikacji słuchawki również prezentują się bardzo dobrze.

Na pokładzie słuchawek Nothing Ear 1 znajdziemy aktywną redukcję szumów, która korzysta z trzech mikrofonów. Ten może pracować w dwóch trybach – lekkim, który oferuje umiarkowaną redukcję oraz w trybie maksymalnym, który wykorzystamy tam, gdzie doświadczymy dużego hałasu. Oczywiście istnieje też możliwość wyłączenia ANC. Model został wyposażony w przetworniki o średnicy 11,6 mm, które zostały połączone ze specjalnym oprogramowaniem i osprzętowaniem firmy Teenage Engineering. Takie połączenie ma gwarantować wysoką jakość dźwięku. Bateria ma starczyć na około 6 godzin słuchania, a etui wydłuża żywotność słuchawek do 36 godzin.

Słuchawki dostępne są na stronie nothing.tech w cenie 99 USD. Model ten obsługuje szybkie parowanie z urządzeniami pracującymi na systemie Google Android.