Sony WF-1000XM4 – nowe, bezprzewodowe słuchawki douszne

Sony WF-1000XM4 to najnowszy produkt marki, której nie trzeba raczej nikomu przedstawiać. Prezentowane bezprzewodowe słuchawki douszne mają przede wszystkim cechować się udoskonaloną, cyfrową redukcją hałasu. Ma to również przełożyć się na lepszą jakość rozmów. Co ciekawe, producent deklaruje osiem godzin pracy na akumulatorze i to z włączonym systemem redukcji hałasu. Ciekawe, ciekawe.

Seria 1000X, ceniona na całym świecie „doczekała się” kolejnej wersji, która cechuje się bezprzewodowym połączeniem, lepszym systemem redukcji hałasu oraz ulepszoną jakością dźwięku. Wszystko to za sprawą procesora V1, który został zintegrowany z układem QN1e. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim lepszą redukcję hałasów, a przy okazji zmniejszone zużycie energii, które ma przekładać się na dłuższą pracę na baterii. Wspomniane zniwelowanie hałasów dobiegających z zewnątrz ma działać za sprawą mikrofonów – czujników w ilości sztuk dwóch. Jeden z przodu, drugi z tyłu, mają za zadanie przechwytywać, a także analizować zewnętrzne hałasy, by finalnie, skutecznie je wytłumić. Pomóc ma również 6-milimetrowy przetwornik akustyczny. Większa objętość magnesu i podatna membrana mają poprawić jakość dźwięków niskich oraz wspomnianą już redukcję hałasu.

Nowe, bezprzewodowe słuchawki douszne Sony WF-1000XM4

Redukcja, redukcją, ale ważna jest również jakość audio. A ta ma w przypadku prezentowanych słuchawek być naprawdę dobra. To za sprawą kodeku Sony LDAC, który ma pozwolić na przesłanie 3-razy więcej danych niż w przypadku standardowego kodeku Bluetooth audio. Podobno jakość dźwięku ma być tak dobra, jak w przypadku połączenia przewodowego. To za sprawą wspomnianych już przetworników, kodeka oraz systemu DSEE Extreme.

Raczej o jakości dźwięku na chwilę obecną nie będę dyskutował, gdyż słuchawek nie testowałem, nie będę więc się wypowiadał. Producent sugeruje jednak, że Sony WF-1000XM4 mają zapewnić osiem pełnych godzin pracy. Z kolei dodatkowe szesnaście godzin mamy uzyskać zaś prawą etui, które oczywiście ma dodatkowo będzie pełnić funkcję ładowania. Co ciekawe, pięć minut ładowania ma zapewnić godzinę słuchania muzyki. Warto jeszcze wspomnieć, że słuchawki są wodoodporne. Technologia IPX4 ma pozwolić na działania w deszczu, gdyż nie będą im straszne ani pot, ani pryskająca woda.

Sony WF-1000XM4, a więc nowe, bezprzewodowe słuchawki douszne będą dostępne z wkładkami w trzech rozmiarach. Sprzedawane w kolorze czarnym i srebrnym jaką pojawić się w czerwcu bieżącego roku.