Wydał grę za 9199 zł na Steam. Można ją zwrócić po przejściu

Ile maksymalnie wydalibyście na jedną grę? Podejrzewam, że na pewno nie kilka tysięcy szczególnie, że nie mówimy dzisiaj o żadnej edycji kolekcjonerskiej, tylko dostępie cyfrowym na Steam.

Najdroższa gra dostępna na platformie Steam

Wielu graczy narzeka na coraz to droższe gry podczas premiery. Skarżą się, że 300 zł za tytuł AAA to dużo, że jest za krótki, za mało oferuje itd. Co powiecie w sytuacji, w której na platformie Steam pojawia się gra “The Hidden and Unkown” wyceniona na 9199 zł i można ją ukończyć poniżej dwóch godzin? Co ciekawe, twórca twierdzi, że czas trwania rozgrywki to zabieg celowy.

Dlaczego ta gra jest taka droga?

Za kilka tysięcy możemy kupić naprawdę wiele. Mocny komputer, laptopa, używany samochód, a tutaj twórca tej gry proponuje nam zabawę na poniżej dwie godziny za kilka tysięcy. Co ciekawe przyznał, że zdaje sobie sprawę z tego, że nie wiele osób będzie chciało takich tytuł kupić, bo przykładowo ich na to nie stać, więc postarał się o to, aby ukończenie gry zajęło mniej niż dwie godziny i można zgłosić zwrot na platformie sprzedaży gier. Czy ten zabieg był celowy, czy raczej formą przypadku? Tego nie wiemy.

Powodem, dla którego cena jest tak wysoka, jest to, że nie chciałbym sprzedać swojego życia za grosze. Ta historia jest dla mnie warta więcej niż sama gra. Rozumiem, że są osoby, które twierdzą, że ta cena jest nierozsądna i nie oceniam ich. Wręcz przeciwnie. Wierzę, że nikt, kto nie może sobie pozwolić na taki wydatek, nie powinien kupować tej gry. Dlatego upewniłem się, że można ją ukończyć w mniej niż dwie godziny, aby mieć możliwość oddania jej i odzyskania pieniędzy.

O czym jest gra? Są jakieś opinie?

Z opisu na Steam wynika, że fabuła dostępna w grze ma na celu poszerzenie percepcji odbiorców w zakresie psychologii i filozofii. Opinii o grze za wiele nie ma, bo jest ich łącznie trzy, przynajmniej w momencie pisania niniejszego artykułu. Dwie z nich są pozytywne, a jedna jest negatywna, w której to autor informuje, aby nie wierzyć żadnej pozytywnej opinii, a gra nie jest warta żądanych pieniędzy, czego raczej każdy powinien się spodziewać.

