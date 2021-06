Wygraj spotkanie z Piotrem Żyłą! Xblitz przygotował świetne promocje!

Każdy kierowca powinien być wyposażony w wideorejestrator. Dzięki temu będzie mógł udowodnić swoją niewinność podczas nieszczęśliwej stłuczki. Xblitz, polska marka oferująca wysokiej jakości kamery samochodowe, wraz ze sklepem X-Kom przygotowała wspaniałą promocję, dla osób, które rozglądają się za nowym wideorejestratorem. Co więcej, w ramach konkursu można wygrać spotkanie z Piotrem Żyłą!

Xblitz i X-Kom ścinają ceny wideorejestratorów

Jazda samochodem jest przyjemna i wygodna, jednak zdarza się tak, że jesteśmy świadkami niebezpiecznego zdarzenia na drodze lub sami w nim uczestniczymy. W takich przypadkach najlepszym dowodem jest materiał wideo nagrany przez kamerę samochodową. Jeśli nie posiadacie takiego urządzenia, to teraz jest idealna okazja do nabycia wideorejestratora. Marka Xblitz wraz ze sklepem X-Kom przygotowała świetną promocję, w ramach której wideorejestratory Xblitz można kupić nawet o 50% taniej!

W promocji Xblitz i X-Kom znalazło się pięć kamerek samochodowych, które dostępne są teraz w bardzo atrakcyjnych cenach! Wszystkie modele gwarantują wysoką jakość nagrań niezależnie od warunków oświetleniowych. Każdy z wideorejestratorów umieszczonych na promocji posiada systemy, które czuwają nad bezpieczeństwem naszym i naszego auta.

Promocja to nie wszystko, ponieważ w ramach współpracy, marki przygotowały specjalny konkurs, w którym można wygrać spotkanie z Piotrem Żyłą! Co trzeba zrobić? W specjalnym poście dostępnym pod tym linkiem musimy napisać, dlaczego to akurat my powinniśmy wygrać spotkanie z reprezentantem Polski w skokach narciarskich. Zgłoszenia można wysyłać do 1 lipca, do końca dnia. Oprócz spotkania ze skoczkiem, Piotr Żyła zagra z laureatami w skoki! Jest więc o co walczyć!

Wygraj spotkanie z Piotrem Żyłą!

Świetna promocja na wideorejestratory polskiej marki

Model Z9 przeceniono o 30 złotych. Kamerę wyposażono w obiektyw nagrywający obraz w rozdzielczości Full HD 1080p. Model oferuje także kąt widzenia na poziomie 140 stopni, a wszystko pokazane jest na 2-calowym wyświetlaczu TFT LCD. Kamera Xblitz Z9 została wyceniona na 139 PLN. Z kolei model Trust to urządzenie, które może pochwalić się 170 stopniowym kątem widzenia oraz nagrywaniem obrazu w rozdzielczości Full HD 1080p. Na pokładzie znajdziemy 1,5-calowy wyświetlacz TFT LCD. Cena kamery spadła z 299 do 179 złotych!

Wideorejestrator Xblitz S4 uwzględniony w promocji rejestruje obraz w wysokiej rozdzielczości Full HD 1080p. Model cechuje się kątem nagrywania obrazu na poziomie 140 stopni i bezprzewodową łącznością Wi-Fi, która pozwala na przeglądanie materiałów bezpośrednio na ekranie smartfona. Kamera kosztuje 189 PLN, co oznacza, że przeceniono ją aż o 70 złotych. Na promocji znalazła się także kamera S5 Duo. Kąt widzenia obiektywu w przypadku tego modelu wynosi 120 stopni. Kamera samochodowa wyposażono w czytelny ekran TFT LCD o przekątnej 2,45-cali. Obraz nagrywany jest w rozdzielczości Full HD 1080p. Cena? 199 PLN, czyli o 50 złotych mniej niż normalnie.

Ostatnim przecenionym modelem jest Xblitz Go SE. Jest to jeden z najpopularniejszych modeli wideorejestratorów dostępnych na rynku. Urządzenie wyposażono w 2-calowy ekran TFT LCD, a matryca w tym modelu posiada 12 megapikseli. Kąt widzenia w Go SE wynosi 170 stopni, a sam obraz nagrywany jest w rozdzielczości Full HD 1080p.

Wideorejestratory polskiej marki znalazły się w świetnej promocji!

Promocja trwa do 1 lipca, a wszystkie produkty znajdziecie tutaj.