Wynajem samochodów na firmę, czyli auta na abonament zyskują coraz większą popularność wśród osób poszukujących nowych form finansowania pojazdów. To alternatywa dla zakupu, kredytu czy leasingu. Sięga po niego już niemalże 3 na 10 przedsiębiorców i firm nabywających nowe auta w naszym kraju. Jakie atrakcyjne korzyści dla firm niesie to rozwiązanie? Sprawdźmy!

Wynajem samochodów na firmę. Jak to będzie wyglądać w 2024

Czym jest auto na abonament?

Wynajem samochodów to inaczej właśnie auta na abonament. Wynajem średnioterminowy to finansowanie auta zazwyczaj na okres 12 miesięcy, długoterminowy zwykle obejmuje 3-5 lat. Auta na abonament to stała i niezmienna opłata abonamentowa przez cały okres wynajmu. W skład opłaty abonamentowej w firmie Qarson wchodzi fabrycznie nowe auto na gwarancji producenta, rejestracja pojazdu, pakiet 10 tysięcy kilometrów, serwis, przeglądy, naprawy gwarancyjne, komplet nowych opon letnich, odbiór auta w salonie. Za dodatkową opłatą można wybrać opony całoroczne, pakiet kilometrów od 12 500 do 25 000, ubezpieczenie Qarson (Assistance w cenie, auto zastępcze w cenie), pakiet szkodowy Safe (zniesienie opłaty 500 zł brutto przy każdej szkodzie powstałej z winy użytkownika), dostawę auta do punktu partnerskiego lub pod dom (Home delivery).

Te dodatki można skonfigurować samodzielnie, klikając w model wybieranego auta. Konfigurator w prosty sposób podsumuje ofertę – wystarczy, że w każdym kolejnym kroku wybierze się przycisk „DALEJ” i na końcu „PODSUMOWANIE”. Ostatnim etapem jest wypełnienie Formularza kontaktowego. Wystarczy nacisnąć „WYŚLIJ” i czekać na kontakt od doradcy Qarson. Warto dodać, że doradca Qarson pomaga nie tylko podczas procesu wynajmu, ale także w trakcie całego okresu trwania umowy. Wszelkie formalności i pomoc są po stronie Qarson.

Wynajem samochodów na firmę

Wynajem aut dotyczy nie tylko klientów indywidualnych, ale również firm (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki czy floty). To rozwiązanie z roku na rok staje się coraz bardziej atrakcyjne, umożliwiając przedsiębiorcom korzystanie z nowoczesnej floty pojazdów bez konieczności ponoszenia ogromnych inwestycji. Dane Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) mówią, że podobnie jak w wielu krajach zachodnioeuropejskich, tak i w Polsce, wynajem długoterminowy zaczyna być jedną z głównych form finansowania samochodów. Sięga po niego już niemalże 3 na 10 przedsiębiorców i firm nabywających nowe auta. Potencjał do dalszej ekspansji na polskim rynku jest wciąż bardzo duży i tkwi przede wszystkim w sektorze średnich oraz małych firm.

W Qarson proces wynajmu fabrycznie nowych samochodów dla firm na okres 12 miesięcy odbywa się całkowicie online i jest niezwykle prosty oraz transparentny. Qarson gwarantuje uproszczoną procedurę weryfikacji i pełną opiekę dedykowanego doradcy, a zespół służy pomocą na każdym etapie transakcji. To sprawia, że Qarson jest doceniany za jakość, zaufanie i renomę. Świadczą o tym otrzymane m.in. prestiżowe nagrody takie jak Laur Klienta 2022, Dobra Marka 2023, Fleet Derby 2023 w kategorii “Usługa finansowa dla MŚP” czy Diamenty Miesięcznika Forbes 2023.

Wyróżnienie od redakcji Forbes stanowi jedno z najbardziej cenionych zestawień wśród prywatnych przedsiębiorstw w Polsce. To dowód, że Qarson należy do najdynamiczniej rozwijających się polskich firm. Warto też dodać, że aż 8 na 10 klientów w Qarson decyduje się na przedłużenie umowy abonamentowej.

Wynajem samochodów dla firm – korzyści

Przyjrzyjmy się, jakie kluczowe korzyści mogą wynikać z wynajmu samochodów na firmę.

Optymalizacja kosztów. Miesięczna opłata abonamentowa zamiast jednorazowej, dużej sumy na zakup samochodu. Łatwość planowania rocznego firmowego budżetu na podstawie stałych comiesięcznych faktur, które można rozliczyć jako koszty uzyskania przychodu, obniżając tym samym podstawę opodatkowania.



Elastyczność. Wynajem fabrycznie nowego pojazdu na rok. Możliwość wymiany pojazdu na nowszy model, dostosowując flotę do bieżących wymagań firmy oraz preferencji pracowników.

Łatwość obsługi. Cena najmu auta zawiera zazwyczaj pełen pakiet usług, takich jak serwis, naprawy gwarancyjne, ubezpieczenie czy pomoc drogowa – co w znacznym stopniu ułatwia zarządzanie flotą. Dodatkowo na każdym kroku obsługi (od podpisania umowy, przez okres jej trwania, aż po zdanie auta) towarzyszy dedykowany doradca. Marta Klaus-Włodarczak, Dyrektor Działu Handlowego w Qarson, podkreśla, że to rodzaj “all-inclusive” dla przedsiębiorców, który zapewnia kompleksową obsługę, wsparcie i spokojną głowę.

Aktualizacja floty. Co roku można zaktualizować flotę i wymienić wszystkie auta na bezpieczne, fabrycznie nowe modele, co wpływa na: konkurencyjność, wizerunek i wydajność floty. Aktualizacja dostarcza także nowoczesne narzędzia pracy i podnosi zadowolenie pracowników.

Redukcja ryzyka. Ryzyko utraty wartości pojazdu i jego odsprzedaż jest po stronie firmy wynajmującej. Po okresie wynajmu można wynająć kolejne auto, nie można go wykupić.



Stała opłata przez cały okres wynajmu (55%) oraz jej niski poziom (41%) to główe przewagi wynajmu długoterminowego nad innymi formami finansowania samochodu, które podkreślają przedsiębiorcy prowadzący małe, mikro oraz jednoosobowe działalności gospodarcze, w badaniu przeprowadzonym przez IBRiS.*

Czym różni się wynajem od leasingu?

Różnica dotyczy głównie kosztów, a zwłaszcza wysokości miesięcznych opłat oraz możliwości ewentualnego odkupu użytkowanego auta. Opłaty miesięczne za auto na abonament są zwykle niższe niż w przypadku rat leasingowych za ten sam model. Z czego to wynika? Choć wykupienie auta nie jest obowiązkowe przy leasingu, to rata leasingu jest naliczana od wartości auta. Opłata abonamentowa wyliczana jest od wartości rocznego użytkowania auta, a nie jego pełnej wartości. Druga podstawowa różnica to zakończenie umowy – w przypadku abonamentu nie można wykupić auta, podczas gdy oferta leasingowa posiada już taką opcję. Podsumowując, wynajem różni się od leasingu wysokością raty oraz możliwością wykupu auta po zakończeniu umowy.

Podsumowanie

Wynajem samochodów dla firm to nowoczesne rozwiązanie mobilności, które przynosi korzyści przedsiębiorstwom. Eliminuje m.in. konieczność inwestycji kapitałowych, umożliwia budżetowanie oraz dostosowanie floty pojazdów do bieżących potrzeb, a także zapewnia łatwość obsługi, tak jak w przypadku Qarson dzięki dedykowanemu doradcy. Przedsiębiorcy pokochali wynajem długoterminowy za pewność kosztów oraz oszczędność czasu, który mogą przeznaczyć na rozwój swojej działalności. To właśnie sprawia, że auta na abonament stanowią główną przewagę nad innymi formami finansowania samochodu.

* Badanie przeprowadzone przez IBRiS wśród przedstawicieli małych, mikro i jednoosobowych działalności gospodarczych

