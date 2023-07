Xblitz kusi. Możesz zdobyć 7000 zł jako voucher Wakacje.pl

Trwa okres wakacyjny, dlatego takie 7000 zł do wydania na portalu wakacje.pl byłoby jak najbardziej fajnym bonusem, prawda? Tak właśnie Xblitz kusi nas i zachęca do wzięcia udziału w konkursie. Dodam tylko, że marka organizuje go wspólnie ze sklepem internetowym Vobis.

Jak zdobyć 7000 zł jako voucher Wakacje.pl? Sprawa jest bardzo prosta. Wystarczy kupić w sklepie Vobis jeden z produktów Xblitz, który jest objęty rabatem wynoszącym 20%. Minimalna wartość koszyka wynosi 149 złotych. Następnie trzeba opisać wymarzone wakacje. Takie zadanie konkursowe trzeba wysłać na adres [email protected]. Pamiętajcie, że trzeba dołączyć dowód zakupu wspomnianego sprzętu Xblitz. Macie na to czas do 23.07.2023. Zwycięzca konkursu otrzyma voucher, który będzie mógł wykorzystać na łamach portalu wakacje.pl, który jest w pewnym stopniu porównywarką ofert wakacyjnych wielu czołowych biur podróży działających w Polsce.

Do zakupu urządzeń marki Xblitz raczej nie trzeba nikogo zachęcać. Wielokrotnie testowałem produkty – zarówno kamery samochodowe, jak i uchwyty czy nawet transmitery FM i stwierdzam, że to dobrze wyceniony sprzęt, który oferuje dobrą jakość. Z resztą, widać to po ilości zakupionych wideorejestratorów, których logo widnieje często w filmach z różnych zdarzeń drogowych. Sama marka chwali się, że z alkomatów czy kamer samochodowych tej firmy korzysta już półtora miliona kierowców w Europie. Robi wrażenie, prawda?

Pozostaje więc zakup sprzętu za minimum 149 zł w Vobis i odrobina kreatywności, a będziecie o krok od wygrania vouchera. Trzymam za Was kciuki! Jeśli chcecie przeczytać regulamin i ogólnie sprawdzić promocję, kliknijcie w ten link.

