Microsoft zdradził swoje plany na przyszłość gamingu. Według amerykańskiego giganta technologicznego to właśnie Xbox Game Pass oraz Xbox Cloud Gaming jest wizją przyszłości branży gamingowej na kolejne 20 lat.

Xbox Cloud Gaming to przyszłość branży gamingowej

Micorosft kładzie mocny nacisk na rozwój swoich usług gamingowych. Xbox Game Pass staje się coraz bardziej popularne, a duża w tym zasługa rozszerzającej się biblioteki gier. Niektóre tytuły pojawiają się w usłudze w momencie premiery, co jest bardzo dużym plusem wykupowania abonamentu.

Przeczytaj także: Microsoft Office wykorzystywany do ataków przez Chińskich hakerów

Xbox Game Pass to nie jedyna usług, na jakiej skupia się amerykański gigant technologiczny. Kolejnym rozwiązaniem jest Cloud Gaming, czyli granie w chmurze na dowolnym urządzeniu. Microsoft chce sprawić, aby każdy człowiek na świecie, niezależnie do tego, gdzie miesza i jakie urządzenia posiada, mógł grać w najnowsze tytuły. Dlatego też firma jeszcze bardziej skupi się na Xbox Cloud Gaming.

Microsoft stale rozwija swoje usługi i poszerza

Microsoft chce sprawić, żeby każdy człowiek na świecie miał dostęp do gier. Amerykański gigant nie tylko pracuje nad XGP i biblioteką usługi, ale wydaje się, że bardziej skupia się na Xbox Cloud Gaming. Granie w chmurze pozwala na uruchamianie gier na dowolnym urządzeniu spełniającym parametry. W ostatnim czasie słyszymy o tworzeniu aplikacji na telewizory Samsung Smart, co całkowicie wyeliminowałoby potrzebę posiadania konsoli. Wystarczy połączenie do internetu i wykupienie abonamentu XGP, aby grać swobodnie i bez problemów.

Xbox Cloud Gaming i Game Pass to dla Microsoftu plan na dwie dekady! 25

To jednak nie wszystko, ponieważ posiadacze systemu Windows 11 również odczują różnicę. Microsoft testuje optymalizację gier z XCG na przeglądarce internetowej Microsoft Edge. Okna przeglądarki zostały przeprojektowane tak, aby oferowały mniejsze opóźnienia. Dodatkowo system ma zyskać funkcję Auto HDR, a aplikacja kalibracji HDR ma zaoferować dokładniejsze odwzorowanie kolorów. Co więcej, system będzie posiadał także zmienną częstotliwość odświeżania.

Warto również nadmienić, że Microsoft planuje wprowadzenie nowej funkcji do usługi XGP Ultimate wersje demonstracyjne gier, co ma być odpowiedzią na ruch Sony i pakiet PS Plus Premium. To jednak nie wszystko, ponieważ Ashley McKissick z Microsoft potwierdziła, że posiadacze XGP Ultimate będą mogli uruchamiać gry z chmury, które już posiadają lub kupili je poza platformą amerykańskiego giganta.

Źródło: Xbox