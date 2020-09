Xbox Game Pass Ultimate w chmurze – przedstawiamy xCloud!

Abonamenty zawierające setki gier stały się bardziej popularne w ostatnich latach niż kiedykolwiek. Wszak za maks. kilkadziesiąt złotych miesięcznie dają możliwość grania w najnowsze tytuły bez potrzeby ich kupowania na stałe. Daje to możliwość ogrania znacznie większą ilość tytułów za relatywnie niewielką kwotę na urządzeniach przenośnych. Jednym z takich planów subskrypcyjnych jest Xbox Game Pass Ultimate od Microsoftu. Teraz szczególnie warto się nim zainteresować, gdyż firma z Redmond postanowiła udostępnić subskrybentom tejże usługi możliwość grania w gry z chmury – całkowicie za darmo! Co to oznacza i jakie gry dostępne są w takiej formie?

Gry dostępne z chmury – na czym to polega?

Korzystając z najnowszej usługi od Microsoftu – xCloud – możemy grać w gry bez ich instalacji na naszym urządzeniu – są one na bieżąco strumieniowane na nasz smartfon przez internet. Tutaj należy zaznaczyć, że aby korzystać z usługi xCloud wymagane jest dobre łącze internetowe.

Dodatkowym atutem takiej formy korzystania z Xbox Game Pass Ultimate jest brak wymagań sprzętowych. Jedynym wymaganiem jest tu dobra przepustowość łącza internetowego. Gdy spełnimy ten warunek, możemy do woli lub do końca abonamentu grać w najnowsze produkcje nawet na smartfonie czy tablecie o wątłej specyfikacji.

W co zagramy w Xbox Game Pass Ultimate z xCloud?

Lista gier w planie abonamentowym od Microsoft jest wręcz imponująco długa. Zaczynając od wielkich, kasowych hitów, kończąc na pomysłowych, dopiero budujących swą popularność tytułach. Z ciekawszych, jakie znaleźć można na liście, chciałbym wyróżnić takie tytuły:

Forza Horizon 4

Destiny 2

DiRT 4

Gears of War 5

Mortal Kombat X

NieR:Automata

Ori and the Will of the Wisps

Sea of Thieves

Wiedźmin 3: Dziki Gon

The Outer Worlds

Jak można się domyślić, lista gier jest o wiele dłuższa. Zawiera w sobie ponad 150 różnej maści tytułów, co jest, moim zdaniem, imponującą liczbą. Tym bardziej, że każda z pozycji na tej liście jest dostępna w usłudze streamingu gier xCloud.

Czy można mieć wątpliwości?

Co do funkcjonowania takiej usługi można mieć kilka podejrzeń. Zaczynając od tego, jak dobrej jakości połączenie internetowe jest wymagane do płynnego działania tej usługi. Wszak streaming najnowszych gier, w których tekstury są w naprawdę dobrej jakości, nie może być błahostką dla połączenia internetowego.

8 Wynik

Poza tym aspektem, mi osobiście brakowało by możliwości odpalenia tej usługi na komputerze. Wszak nie zawsze mam miejsce na dysku twardym, aby ściągnąć każdą grę z Xbox Game Pass Ultimate i ogrywać je po kolei. Udostępnienie takiej opcji pozwoliłoby na przykład mi jeszcze pełniej skorzystać z subskrypcji od Microsoftu.

A co Wy sądzicie o tego typu rozwiązaniach? Korzystacie z Xbox Game Pass? Jeśli tak, to czy będziecie chcieli wypróbować najnowszą nowinkę od giganta z Redmond?

Źródło: info prasowe Microsoft.