YouTube zmienia interfejs odtwarzacza dla iOS i Androida

Google zdecydowało się na zmiany, które mają na celu bardziej komfortowe korzystanie z aplikacji YouTube na urządzeniach mobilnych. Interfejs odtwarzacza na urządzeniach z iOS i Androidem zaoferuje łatwiejszy dostęp do podstawowych funkcji serwisu.

YouTube z nowym odtwarzaczem wideo

YouTube wprowadza kolejne zmiany do swojego serwisu. Po usunięciu licznika łapek w dół zmian doczekał się interfejs odtwarzacza mobilnej aplikacji na urządzenia mobilne. Chodzi o odtwarzacz pracujący w trybie pełnoekranowym, który ma oferować łatwiejszy dostęp do podstawowych przycisków w serwisie.

Teraz po odtworzeniu filmiku w trybie pełnoekranowym na urządzeniu pracującym na systemie iOS lub Android użytkownik zyska prostszy dostęp do przycisku łapek w górę i w dół, a także udostępniania, dodania do playlisty i komentarzy. Wcześniej, aby zyskać dostęp do przycisków trzeba było przesunąć palcem od dolnej krawędzi ku górnej.

Aplikacja stała się bardziej intuicyjna

Osoby, które aktywnie komentują i udostępniają filmiki na YouTube, na pewno ucieszą się z tego rozwiązania. Sekcja komentarzy będzie wyświetlana po prawej stronie ekranu w momencie, kiedy będziemy oglądać materiał.

Zmiany sprawiają, że odtwarzacz jest bardziej intuicyjny i lepszy w użytkowaniu. Zmiany dotyczą jedynie trybu full-screen. W trybie portretowym aplikacja oferuje to samo, co wcześniej. Według przedstawiciela Google, Allisona Toha, nowość uruchomiono w poniedziałek, jednak nie każdy ma jeszcze do niej dostęp.

Źródło: TheVerge