Z nimi Raków może zagrać o awans do Ligi Mistrzów. Giganci!

W eliminacjach Ligi Mistrzów zespoły walczą o upragniony awans do prestiżowej fazy grupowej, a teraz czas na decydujący etap – 4. rundę eliminacji. Jedną z drużyn, która jest już o krok bliżej marzeń, jest Raków Częstochowa. Z nimi Raków może zagrać o awans do Ligi Mistrzów.

Raków Częstochowa wyeliminował Karabach Agdam w trzeciej rundzie eliminacji do fazy grupowej Ligi Mistrzów, pokonując azerski klub w dwumeczu wynikiem 4:3. Teraz przyszedł czas 3. rundę, które może przybliżyć Medaliki do walki w 4. rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów.

Na oficjalnej stronie Ligi Mistrzów podano, że Raków Częstochowa ma szansę zmierzyć się z kilkoma czołowymi drużynami europejskimi. Wszystko to zależy od wyników spotkań w 3. rundzie, która aktualnie trwa. Na tym właśnie etapie Mistrz Polski zmierzy się z mistrzem Cypru, Arisem Limassol. Poznaliśmy już jednak potencjalnych rywali Rakowa w kolejnej, 4. rundzie eliminacji. Na liście naprawdę prestiżowe kluby!

W 3. rundzie el. do LM Raków zmierzy się z Arisem Limassol. Już teraz poznaliśmy potencjalnych rywali Medalików w następnym etapie eliminacji! Fot. Jakub Ziemianin/Twitter

Klub i jego kibice czekają z niecierpliwością na mecz z Mistrzem Cypru, który w dwumeczu z BATE Borysów strzelił łącznie… 11 bramek (6:2, 3:5) i jeśli udałoby się pokonać Aris Limassol, to byłoby niewątpliwie historyczne osiągnięcie dla Rakowa Częstochowa, który nigdy wcześniej nie występował na tym poziomie europejskich rozgrywek. Warto też zaznaczyć, że dzięki wczorajszemu awansowi, Medaliki zagwarantowały sobie grę w fazie grupowej Ligi Konferencji UEFA. Cel jest jednak inny – faza grupowa Ligi Mistrzów.

Raków Częstochowa przygotowuje się do spotkania z Mistrzem Cypru, jednak wiemy już, jakie kluby czekają na nich w 4. rundzie eliminacji. Z nimi Raków może zagrać o awans do Ligi Mistrzów. Wśród potencjalnych przeciwników znalazły się następujące drużyny: AEK Ateny, Dinamo Zagrzeb, FC Kopenhaga, Sparta Praga, NK Olimpija, Galatasaray i Young Boys Berno. Oficjalne losowanie odbędzie się w poniedziałek, 7 sierpnia. Wtedy zostaną również rozlosowani ewentualni przeciwnicy w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy.

Źródło: opr. wł./UEFA