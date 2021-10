Zaczynasz przygodę ze stremowaniem? HyperX ma dla Ciebie zestaw!

Streamowanie i tworzenie materiałów wideo jest bardzo popularne. Co chwila pojawiają się nowi twórcy marzący o dużym sukcesie. Jeśli zaliczasz się do tego grona i poszukujesz dobrego zestawu na początek, to HyperX przygotował zestaw startowy właśnie dla takich osób. W jego skład wchodzą słuchawki oraz mikrofon.

HyperX przygotowuje zestaw dla początkujących

Tworzenie materiałów wideo na kanał na YouTube i streamowanie to marzenie wielu młodych osób. Wybór pierwszego sprzętu nie jest łatwy, dlatego też z pomocą przyszła firma HyperX, która stworzyła zestaw startowy dla aspirujących streamerów. W skład zestawu wchodzi zestaw słuchawkowych Cloud Core oraz mikrofon SoloCast USB.

Zestaw startowy dla streamerów od HyperX to bardzo ciekawa i dobra propozycja dla osób, które poszukują swojego pierwszego sprzętu. Oba urządzenia posiadają certyfikat TeamSpeak oraz Discord, więc osoby, które korzystają z tych komunikatorów, na pewno będą zadowolone.

Co zaoferuje zestaw?

W zestawie startowym HyperX znajdziemy słuchawki Cloud Core. Producent dołożył do nich kod aktywacyjny do oprogramowania DTS Headphone:X1 Spatial Audio na okres dwóch lat. Nauszniki wykonano z miękkiego, skóropodobnego materiału oraz pianki zapamiętującej kształt głowy użytkownika. Konstrukcja urządzenia jest aluminiowa. Zestaw jest kompatybilny z komputerami PC, konsolami PS5/PS4, Xbox One/Series S i X, Nintendo Switch, urządzeniami mobilnymi i innymi urządzeniami ze złączem audi 3,5 mm.

Z kolei mikrofon HyperX SoloCast USB to urządzenie typu plug&play. Jest to mikrofon kardiodalny, co sprawia, że jest bardzo wyczulony na dźwięki generowane bezpośrednio przed nim. Na wyposażeniu znalazła się funkcja Tap-to-Mute informująca czerwoną diodą o wyciszeniu mikrofonu. W pakiecie jest także obracany stojak dla większego komfortu korzystania.

Pakiet startowy wyceniono na 639 PLN, a więcej informacji na jego temat znajdziecie tutaj.