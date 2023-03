Zalman wprowadza na rynek zasilacz z 5-letnią gwarancją

Zalman wprowadza na rynek zasilacz GigaMax ZM750-GVII z certyfikatem 80 PLUS BRONZE o mocy 750 W. Model ten cechuje się 5-letnią gwarancją.

Zalman wprowadza na rynek zasilacz o mocy 750 W

Zalman GigaMax ZM750-GVII cechuje się certyfikatem 80 PLUS BRONZE, który oferuje moc 750 W, a to wszystko z 5-letnią gwarancją producenta. Zasilacz jest kompatybilny z formatem ATX, a jego dokładne wymiary to 140 x 150 x 86 milimetrów.

Środek zasilacza to samo złoto

W środku znajduje się bowiem aktywny system PFC o maksymalnym współczynniku mocy 99,5%. Nie zabrakło również przetwornika 12 V DC-DC, filtru EMO, czy kondensatora 105°C. Zadbano także o komplet zabezpieczeń takich jak:

OPP – Zabezpieczenie przeciążeniowe

OVP – Zabezpieczenie nadnapięciowe

UVP – Zabezpieczenie podnapięciowe

OCP – Zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem

SCP – Ochrona zwarcia

OTP – Ochrona termiczna

Cicha kultura nie ma byc przypadkiem

Za chłodzenie konstrukcji odpowiada 120 miliemtrowy wentylator, którego sercem jest łożysko hydrodynamiczne (FDB). Charakteryzuje się ono niskimi szumami i długim okresem eksploatacji. Zaprojektowano również konstrukcję w taki sposób, aby jak najefektywniej odprowadzać ciepłe powietrze ze środka zasilacza.

Niski pobór energii oraz płaskie przewody

Zasilacz wyróżnia się wysoką efektywnością energetyczną w trybie czuwania (pobór mocy do 1 W) co potwierdza certyfikat ErP Lot 6. Zastosowano również płaskie przewody, które pomogą łatwiej poukładać i po prostu zmieścić je wewnątrz obudowy.

Zasilacz Zalman GigaMax ZM750-GVII jest już dostępny w polskich sklepach. Cena startuje od około 400 złotych.

