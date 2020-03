Zdalne lekcje – jak się uczyć w domu? Niezbędne urządzenia komputerowe

Pandemia koronawirusa COVID-19 rozwija się. Według najnowszych informacji najbliższy czas spędzimy w domach, a wychodzić z nich będzie można głównie do pracy bądź do sklepu. Odbywać się będą zdalne lekcje. Nasuwa się pytanie, jak się uczyć w domu? Rozwiązaniem, dzięki któremu uczniowie nie będą mieli zaległości podczas przymusowego siedzenia w domu, są zaproponowane przez rząd zajęcia dydaktyczne online. Sprawdź, jakie sprzęty przydadzą się uczniom i nauczycielom podczas zdalnych lekcji.

Oprócz dostępu do komputera i Internetu przydatne mogą okazać się uczniom i nauczycielom do prowadzenia wideokonferencji także takie sprzęty, jak słuchawki multimedialne i statywy na smartfony. Z całą pewnością dzięki nim nauka online będzie łatwiejsza i wygodniejsza dla obu stron.

Zdalne lekcje. Niezbędne będą słuchawki multimedialne

Aby komunikacja między uczniami i nauczycielami była jak najlepsza, obie strony powinny sprawić sobie dobrej jakości słuchawki multimedialne. Podczas ich wyboru warto kierować się przede wszystkim tym, czy posiadają miękkie muszle i pałąk nagłowny z wyściółką. Jest to bardzo ważne biorąc pod uwagę fakt, że uczniowie i nauczyciele będą podczas zdalnych lekcji spędzać w nich po kilka godzin dziennie. Dzięki wspomnianemu wyposażeniu słuchawki nie będą uciskały uszu i idealnie dopasują się do kształtu głowy. Jednym z ciekawszych rozwiązań będą dla obu stron słuchawki „Hama Black desire”, które łączą najwyższą jakość z konkurencyjną ceną. Dodatkowo dzięki jednostronnemu przewodowi nie ograniczają ruchów oraz posiadają wysięgnik mikrofonu obracany o 360°, co umożliwia jego idealne dopasowanie do indywidualnych preferencji użytkownika.

Jak się uczyć w domu? Należy wyposażyć się w statyw na smarfona

Na co dzień nauczycielom przydadzą się statywy na smartfona. Dzięki nim można w łatwy i szybki sposób nagrać materiały, które potem można przesłać uczniom. Wystarczy umieścić smartfon w specjalnym uchwycie i włączyć nagrywanie. Warto w tym miejscu wspomnieć, że na początek wystarczy niewielki statyw za kilkadziesiąt złotych – nie trzeba od razu wydawać fortuny na profesjonalny sprzęt. Taki statyw, jak „Hama Pocket” do smarfonów będzie bardzo ciekawym wyborem. Teraz przyda się do nagrywania materiałów dla uczniów, a później będzie można zabrać go ze sobą w plener lub na rodzinne przyjęcia. Pasuje on do smartfonów o rozmiarze z przedziału 5,0 – 8,5 cm, a jego rączka rozsuwa się do długości 20 cm. Nadaje się on zarówno do robienia zdjęć, jak i nagrywania wideo.

Aby zdalne lekcje nie spędzały uczniom i nauczycielom snu z powiek, warto sprawić sobie odpowiednie sprzęty. Warto podkreślić, że słuchawki multimedialne czy statywy na smartfona przydadzą się także wtedy, gdy wszystko wróci do normy.