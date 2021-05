Zdjęcia Google przestają być bezpłatne. Jaka darmowa chmura na zdjęcia

Fajnie było, ale się skończyło. Zdjęcia Google, oferują jeszcze przez tydzień możliwość darmowego archiwizowania fotek bez limitu. Co dalej? Google do naszej dyspozycji przekaże 15 GB, o ile nie wykorzystaliśmy tego miejsca na przykład na pliki. Sprawdźmy, jaka darmowa chmura na zdjęcia może być alternatywą dla Zdjęcia Google.

Zacznijmy od tego, że pierwszego czerwca zostanie wprowadzony limit w przypadku aplikacji Zdjęcia Google. Dotychczas mogliśmy wrzucać dowolną ilość fotek, o ile ustawiliśmy delikatną kompresję (16 Mpix) po stronie programu. Google zmienia zasady. Od pierwszego dnia przyszłego miesiąca zdjęcia również będą zaliczane do miejsca, które zapewnia nam przedsiębiorstwo. Mowa o 15 GB.

Jaka darmowa chmura na zdjęcia?

Niestety, nie jest kolorowo, ponieważ nikt nie oferuje nielimitowanego miejsca na pliki. Mało tego, darmowe pakiety to zazwyczaj niewielka ilość miejsca. Co to oznacza? Jeśli nadal chcemy przechowywać zdjęcia w chmurze, będziemy musieli albo zdecydować się na płatne warianty, albo cóż – trzeba będzie utworzyć kilka kont.

BOX – chmura, która oferuje 10 GB miejsca na dane. Pamiętajcie, pojedynczy plik może mieć 250 MB, dlatego wrzucane filmów raczej odpada.

MediaFire – kolejna darmowa chmura na zdjęcia, która zapewnia użytkownikom 10 GB pojemności na pliki. Pojedynczy może ważyć w tym przypadku 4 GB.

Zdjęcia Google – 15 GB miejsca na dane, ale pamiętajcie, że jeśli korzystacie już z Google Drive i przechowujecie jakieś pliki, będą się one wliczać wraz z fotkami do limitu.

MEGA – chyba najciekawsze rozwiązanie, bowiem w tym przypadku uzyskujemy aż 50 GB miejsca na fotki. Czy to najlepsza darmowa chmura na zdjęcia? Myślę, że tak, o ile nie przeszkadza Wam dzienny limit pobierania wynoszący 5 GB.

pCloud – z jednej strony tylko 10 GB na dane, z drugiej jednak ciekawa rzecz, bowiem producent oferuje płatną, dożywotnią przestrzeń. Przykładowo za 175 Euro możemy uzyskać 500 GB. Trochę ryzykowne, ponieważ kto wie, może za 10 lat będzie ona warta 1,75 Euro, a 500 GB wystarczy na dwa filmy?

Flickr – jedna z najpopularniejszych chmur na zdjęcia. Z jednej strony można się nią zainteresować, z drugiej, oferuje możliwość zarchiwizowania tylko 1000 zdjęć.

Zdjęcia Google przestają być darmowe

Tak, pierwszego czerwca bieżącego roku Google wstrzymuje możliwość darmowego, nielimitowanego uploadu fotek w rozmiarze 16 Mpix. I co teraz? Nic. Wszystkie zdjęcia, które wrzucicie do chmury przed 1 czerwca nadal będą tam przechowywane. Dlatego sugeruję, aby uruchomić backup fotek czym prędzej. Zarówno tych, które przechowujecie na komputerze, jak i na smartfonie. Alternatywy? Cóż, wiele z nich poznaliście. Jeśli uważacie, że żadna Was nie interesuje, może warto rozważyć zakup NAS-a? Zawsze to jakieś rozwiązanie. W końcu to taka domowa, darmowa chmura na zdjęcia. Chyba najbardziej bezpieczna z wszystkich dostępnych.

