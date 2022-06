Znamy datę beta-testów Call of Duty Modern Warfare 2

Do sieci wyciekła data (dzięki Amazon) beta-testów Call of Duty Modern Warfare 2, czyli najbardziej wyczekiwanej strzelanki tego roku.

Call of Duty Modern Warfare 2

Data premiery nowej gry została wyznaczona na 28 października 2022 roku, a beta testy miały by się pojawić już tego lata, czyli dosyć podobniej jak miało to miejsce z Modern Warfare z 2019 roku. Konkretnie mowa o dacie 15 sierpnia, a udział w testach będą mogły wziąć wszystkie osoby, które złożyły zamówienie przedpremierowe.

Amazon dawcą informacji

Niespodziewanie to firma Amazon udostępniła informacje o dacie beta-testów poprzez dołączenie informacji na karcie produktu. Według oficjalnej strony Call of Duty testy miałyby trwać co najmniej dwa dni i odbędą się na wszystkich platformach, czyli: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox S/X.

Będą jeszcze otwarte beta-testy Call of Duty Modern Warfare 2

Beta-testy oparte na zamówieniach przedpremierowych to jeszcze nie wszystko co planuje marka Call of Duty. W późniejszym terminie mają odbyć się otwarte beta-testy, ale na ten moment nie wiadomo, na których platformach i w jakich regionach świata miałyby one miejsce.

Źródło: Call of Duty

