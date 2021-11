Zobacz nowe, zimowe buty Converse. Kolekcja idealna na każdą pogodę.

Jesień w pełni, powoli można zacząć „oswajanie” się z tym, że niebawem za oknem pojawi się pierwszy śnieg. Jedna z najpopularniejszych marek tworzących obuwie prezentuje nowe, zimowe buty Converse przedstawia kolekcję, która ma podobno sprawdzić się niezależnie od panujących warunków atmosferycznych.

Converse Create Next jest nie tylko inicjatywą do zmian w otoczeniu, ale również nowy rozdział w kwestii produktów. Zimowe buty Converse pochodzące z najnowszej kolekcji mają cechować się różnymi materiałami. Mowa o wodoszczelnych tkaninach, ciepłych polarowych podszewkach i cholewkach z sherpy. Mało tego, Converse mocno przygotowuje swoich klientów na „atak” zimy, gdyż wytrzymała podeszwa ma gwarantować lepszą przyczepność. Czy to oznacza koniec niekontrolowanych poślizgów? Oby.

Nowe, zimowe buty Converse

Marka przygotowała dla nas kolekcję, w której tak naprawdę mamy trzy różne rodzaje butów. Zacznijmy od Converse Explorery WP. Fani marki mogą rozpoznać w nich klasyczny model Chuck Taylor. W tym przypadku mamy jednak do czynienia z wodoszczelnymi tkaninami. Jest to przede wszystkim skóra nubukowa, która ma zatrzymać wilgoć i chłód. Dodatkowo, za sprawą inspiracji profesjonalnym obuwiem trekkingowym, struktura podeszwy wykonana została tak, aby „zabezpieczać” nas przed przypadkowym poślizgiem.

Converse Chick Taylor All Terrain, jak sama nazwa mówi, ma być obuwiem idealnym na każde warunki. Należy zwrócić uwagę na podeszwę Converse Sticky Rubber, która ma chronić nas przed śliską nawierzchnią, natomiast ciepła, polarowa podszewka chroni naszą stopę przed zimnem.

Nowe, zimowe buty Converse to również model Chuck 70 Sherpa, który – tak, jak sama nazwa mówi – strukturą przypomina polarowy sweter. To z kolei ma nawiązywać do stylistyki lat 70-tych. Dużym atutem jest pikowany język, który ma utrzymać ciepło w bucie. Wzmocniony język pozwala nam dopasować go do stopy, natomiast wkładka OrthoLite ma zapewnić komfort, nawet podczas długich spacerów.

Co sądzicie o nowych, zimowych butach Converse? Przypadły Wam do gustu?

