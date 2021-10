Zobaczcie, jak będzie wyglądał smartwatch Facebooka

Facebook przechodzi wielką metamorfozę. Mark Zuckerberg oznajmił, że firma zmienia nazwę i rozpoczyna tworzenie tzw. metaverse. Ze zmianami nadchodzą również nowe urządzenia, a jednym z nich będzie smartwatch Facebooka. Urządzenie będzie posiadało bardzo ciekawy, ale nieoczywisty dla tego typu urządzeń dodatek.

Smartwatch Facebooka zrewolucjonizuje rynek?

Wraz ze zmianą nazwy i wprowadzeniem nowej myśli rozwoju swojej platformy Mark Zuckerberg ogłosił, że w czerwcu 2022 roku na rynku pojawi się smartwatch Facebooka. Nie będzie to jednak zwykłe urządzenie na wzór Galaxy Watch od Samsung, czy Apple Watch. Znajdziemy tutaj bowiem notacha, pod którym zostanie ukryty… aparat.

Tak, nowy smartwatch Facebook będzie posiadał i notcha, i aparat. Nie będzie to pierwsze podejście firmy Marka Zuckerberga do tego typu projektu, ponieważ w 2014 na rynku pojawił się pierwszy zegarek amerykańskiego giganta społecznościowego. Wtedy nie przyjął się on zbyt dobrze i szybko poszedł w zapomnienie. Czy tym razem będzie inaczej?

Na pokładzie kamera do selfie

Smartwatch Facebooka to urządzenie, które z pewnością będzie wyróżniać się na rynku zdominowanym przez Apple, Samsunga, Google, Xiaomi i Garmina. Oczywiście elementem, który o to zadba, będzie wbudowana kamerka. Pierwsze zdjęcia smartwatcha zostały znalezione w plikach nowej aplikacji Facebooka skierowanej do użytkowników inteligentnych okularów Ray-Ban Storie.

Milan, bo takim właśnie w kodem określany jest smartwatch Facebooka, posiada sporych rozmiarów ekran i choć na zdjęciu jest on wyłączony, to doskonale możemy zobaczyć notcha oraz aparat. Według wcześniejszych raportów do zegarka będzie można podłączyć również zewnętrzną kamerę. Element ten będzie mógł służyć do prowadzenia rozmów wideo i oferował jakość 1080p. Na pokładzie znajdzie się również modem LTE, funkcje fitness, monitorowanie zdrowia i oczywiście możliwość wysyłania wiadomości.

Nie ma żadnych informacji, czy urządzenie właśnie w takiej formie trafi na rynek. Facebook nie podjął również decyzji, kiedy smartwatch będzie miał swoją premierę.

Źródło: The Verge