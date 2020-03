Zowie XL2746S – nowy monitor dla graczy od BenQ

Nowy monitor od BenQ czyli Zowie XL2746S cechować ma się 27 calową matrycą dostrojoną dla graczy wymagających najwyższej płynności, czasu reakcji oraz najniższego opóźnienia. Dobrze spiszę się dla fanów tytułów e-sportowych. Sprawdźmy, co będzie oferować najnowszy model firmy BenQ. Czy dobre parametry na papierze przeniosą się również na wysoką wydajność i komfort użytkowania tego monitora w praktyce? Miejmy nadzieję, że tak, ponieważ zapowiada się on bardzo obiecująco.

Co oferuję BenQ Zowie XL2746S?

Na pokładzie znajdziemy technologię DyAc+ dzięki której dynamiczne sceny w grach stają się wyraźnie mniej rozmyte . Pozwoli to to graczom na lepszą widoczność celownika a co za tym idzie osiągnięcie lepszych rezultatów w grach sieciowych. Natywne odświeżanie wynosi 240 Hz, zaś czas reakcji to zaledwie 0,05 ms (GTG). BenQ zaleca użycie RX’a 480 lub GTX’a 980 i lepszych w celu uzyskania natywnego odświeżania.

Zowie XL2746S oferuje przede wszystkim koncentrację na grze

Osłony po obu stronach monitora pozwolą graczowi skoncentrować się na grze, ponad to umożliwiają regulację kąta a sama konstrukcja jest wymienna. Pozwoli to dopasować je każdemu wedle własnych preferencji. Funkcja Color Vibrance daje użytkownikowi możliwość dostrojenia odcienia kolorów co sprawia że gradacja kolorów jest bardziej precyzyjna. Ponadto w Zowie XL2746S znajdziemy 20 predefiniowanych poziomów ustawień Color Vibrance. Także każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.

Warto również wspomnieć o S-switch, mały panel umożliwiający łatwą zmianę ustawień i zapisanych profili monitora. Ponad to zapisane tryby możemy przesyłać pomiędzy kompatybilnymi monitorami bez konieczności posiadania sterowników. BenQ nie podało jeszcze ceny monitora Zowie XL2746S. Miejmy nadzieję, że nie będzie ona zbyt wysoka, ponieważ sprzęt ten zapowiada się obiecująco i kto wie, być może zagości na biurkach wielu graczy.

Źródło aktualności: https://wccftech.com/