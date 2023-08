Produkują notebooki, PC-ty, projektory i monitory. Najwidoczniej im mało, ponieważ do oferty wprowadzili hulajnogi. O kim mowa? O marce Acer.

Nie tak dawno testowałem PC Acer Nitro 50 z RTX 3060Ti. Całkiem fajny sprzęt, który sprawdzi się podczas nauki, pracy ale i grania w gry. Ogólnie marka Acer jest mi doskonale znana od wielu lat. Pamiętam, kiedy zaczynałem pisać firma oferowała głównie sprzęt biurowy / biznesowy. Później wprowadzono markę Predator, z którą Acer wszedł na rynek gamingu. Najwidoczniej to nie wszystko, co firma ma do pokazania, bowiem w ofercie znajdziemy również hulajnogi elektryczne. Podobno model ES Series 5 ma pozwolić na przejechanie do 60 kilometrów. Ciężko mi w to uwierzyć ale niech im będzie. Testy zweryfikują.

Hulajnogi elektryczne w ofercie producenta sprzętu do gier!

Hulajnogi elektryczne w ofercie marki Acer

Po co im to? Nie wiem. Najwidoczniej widzą w hulajnogach potencjał biznesowy. Co ciekawe, Acer oferował już napoje energetyczne, a nawet burgery. Oczywiście, raczej w formie ciekawostki i w ramach akcji marketingowych, ale jednak. Po PC-tach, laptopach, projektorach i peryferiach przyszedł czas na hulajnogi elektryczne. Zobaczmy, co to za sprzęt. Może akurat warto się nim zainteresować?

Acer ES Series 3

Pierwszy, bardziej bazowy model został wyceniony na 1499 zł (sam zobacz cenę tej hulajnogi na Ceneo). W tej cenie otrzymujemy hulajnogę wyposażoną w silnik o mocy 250 W. Akumulator o pojemności 7.5 Ah ma zapewnić zasięg do 20 – 25 kilometrów. Rzecz jasna, wszystko zależy od tego, ile waży kierowca oraz jakie jest uwarunkowanie terenu. Jeśli już bateria się rozładuje, będziecie potrzebowali czterech godzin by naładować ją do stu procent. W Acer ES Series 3 zastosowano z tyłu hamulec tarczowy, z przodu elektryczny. Nie ma niestety amortyzacji ani (podobno) tempomatu. Są za to trzy tryby jazdy oraz prędkościomierz. Waga hulajnogi wynosi 16 kg.

Jeśli chodzi o kwestie wizualne, mamy oświetlenie z przodu i z tyłu. Jest też stopka, dzięki której postawimy hulajnogę. Podest ma 107 cm długości i 49 cm szerokości. Posiada również antypoślizgowe elementy, co wpływa na bezpieczeństwo jazdy. Producent zastosował również 8,5 calowe koła.

Hulajnogi elektryczne w ofercie producenta sprzętu do gier!

Acer ES Series 5

Drugi model jest o wiele mocniejszy oraz bardziej zaawansowany. Zacznijmy od tego, że mamy do dyspozycji silnik o mocy 350 W. Mamy też o wiele większą pojemność baterii, bowiem wynosi ona 15 Ah. Z przodu zastosowano hamulec elektryczny, z tyłu natomiast tarczowy. Zwiększyła się, niestety, waga hulajnogi, bowiem w przypadku Acer ES Series 5 mówimy o 18,5 kg. Dużo wyższa jest również cena, bowiem wynosi 2699 zł (np. w RTV EURO AGD). Podobno na jednym ładowaniu przejedziemy aż 60 kilometrów. Ciekawe, ile osiągną klienci w praktyce. Tak czy inaczej, jeśli bateria się rozładuje, trzeba będzie poczekać osiem godzin, aby ją naładować.

Hulajnogi elektryczne w ofercie producenta sprzętu do gier!

Wyższy model, a więc Acer ES Series 5 może łączyć się z naszym smartfonem za pomocą Bluetooth. Co nam to da? Dowiemy się jaki jest stan baterii, zablokujemy i odblokujemy hulajnogę oraz, po prostu, będziemy mieli pełną kontrolę nad pojazdem. Warto jeszcze wspomnieć, że w kwestii wizualnej mamy do dyspozycji koła o średnicy wynoszącej 10 cali. Niestety, nie znalazłem informacji o podeście.