Czy gotowe PC-ty przygotowane przez producentów mają sens? Jeszcze jak! Oto test Acer Nitro 50 z RTX 3060Ti. Sprawdźmy, czy ten komputer do gier jest modelem godnym polecenia.

Czasy, w których każdy dziennikarz narzekał na gotowce z ogłoszeń już dawno minęły. Zakończono tę misję, bo kto miał zrozumieć, że takich rzeczy się nie kupuje, już zrozumiał. Pojawiły się grupy eksperckie, dzięki którym dostawaliśmy cenne informacje od entuzjastów dotyczące najlepszego pod względem wydajności i opłacalności sprzętu. I tak to sobie działało do czasu, kiedy to producenci sprzętu doszli do wniosku, że mogą przecież przygotować własne i dobre PC-ty. I tak też powstał między innymi ten komputer.

Test Acer Nitro 50 z RTX 3060Ti

Początkowo ludzie podchodzili do tego sceptycznie – przecież można było dostać na grupie na Facebooku cenne porady. A jednak, powoli przyzwyczajamy się do takich propozycji. Przetestowałem już sporo takich komputerów. Czy test Acer Nitro 50 z RTX 3060Ti udowodni, że to dobra opcja? Cenowo ten “gotowiec od producenta” wychodzi praktycznie tak samo, jak sprzęt, który składalibyście sami. Dlatego przyjrzyjmy się mu bliżej.

Test Acer Nitro 50 z RTX 3060Ti – specyfikacja techniczna

CPU: Intel Core i5-12400 @ 2.5 GHz

RAM: 16 GB (2 x 8 GB) DDR4

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3060Ti 8 GB

Nośnik danych: 1 TB PCI Express NVMe

Łączność: LAN 1gigabit, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0.

Porty we/wy: HDMI, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 2 Typ A, 1 x USB typ C, audio

Zasilacz: 500 W

Oprogramowanie: Microsoft Windows 11 Home

Wymiary komputera: wysokość 34 cm, szerokość 16,3 cm, głębokość 35 cm.

Wygląd komputera Acer Nitro 50

Muszę przyznać, że wizualnie komputer może się podobać. Z jednej strony mamy gamingowe “smaczki” w postaci ładnego frontu z czerwonym podświetleniem – trochę ten przód mi przypomina “groźną lokomotywę”, która z pełną siłą rozgromi wszystkich przeciwników. Z drugiej natomiast można zauważyć, że nie ma tu przepychu różnych podświetleń i tego typu dodatków, co spodoba się osobom chcącym kupić mocnego PC-ta, tak po prostu, a nie oświetlenie dyskotekowe.

Pozostając przy temacie frontu – patrząc na komputer od przodu na prawej stronie ulokowano dwa porty USB – w tym jeden typu C, dwa gniazda audio oraz przycisk uruchamiający komputer. Na dole widać spory otwór wentylacyjny, który pomoże zaciągać świeże powietrze do wnętrza obudowy. Rozkręciłem ją (nie do końca, bo się po prostu nie da) i zauważyłem, że jest tam miejsce na wentylator 80 mm. Szkoda, że producent nie zdecydował się na instalację chłodzenia na froncie. Na szczęście, mamy dodatkowy wentylator na tylnej części obudowy.

Z tyłu jest bardzo skromnie. Płyta główna to raczej podstawowy model z gamy Acera. Widać to między innymi po liczbie porów wejścia i wyjścia. Mamy sześć portów USB, LAN, trzy audio i na tym koniec. Poniżej widać porty z karty graficznej (DVI, HDMI, DisplayPort), natomiast na samym dole ulokowano zasilacz. Ciekawe co nam zaprezentuje wnętrze.

Zaglądnijmy do środka. Potwierdza się to, że zastosowana płyta główna należy raczej do tych budżetowych. Brak radiatorów na chipsetach mówi sam za siebie. Czy są jakiekolwiek możliwości rozbudowy? Mamy między innymi dwa porty SATA. Ulokowano dwa sloty na dyski 2,5-cala i to z opcją montażu beznarzędziowego! Szkoda, że producent tego komputera nie zdecydował się na wykorzystanie lepszego chłodzenia procesora. Jest to przecież element naszego PC-ta, który powinien mieć bardzo dobrze odprowadzane ciepło.

Kolejna sprawa to pamięci RAM. One również “zasługują” na radiatory. Nie ma ich – szkoda. Nie znajdziemy również elementu odprowadzającego ciepło z dysku, który jest ulokowany tuż pod procesorem, a nad kartą graficzną. W przypadku korzystania z maksymalnej mocy obu tych podzespołów, może być we wnętrzu naprawdę gorąco. Widać więc, że jest to sprzęt, na którym faktycznie zagramy w gry, jednak w przypadku chęci podkręcania mocy np. procesora czy RAM, nie ma opcji abyście “zrobili” dobry wynik.

Co prawda producent “elegancko” pospinał większość przewodów wewnątrz obudowy, jednak fani “całkowitego” ukrywania kabli mogą mieć z tym spory problem. Dlaczego? Jest to autorska obudowa, dlatego nie oczekujcie od niej rozwiązań znanych z typowo-gamingowych model (jak np. opisywana kiedyś G.SKILL MD2). Nie powinno to być jednak problemem w kwestii wizualnej, bowiem i tak przez brak przeszklenia nie widzimy wnętrza. Inna opcja to odprowadzanie ciepła. Pamiętajcie – schludnie pospinane przewody sprawiają, że ciepłe powietrze “sprawnie” ucieka z wnętrza.

Dodam jeszcze, że nie ma opcji dostania się do tylnej części obudowy – tej za płytą główną, ponieważ wszystko jest “spięte” nitami na stałe. Da się ściągnąć front. To dobrze, bo tak jak pisałem, jest tam miejsce na wentylator. A uwierzcie – przyda się w przypadku tego PC-ta.

Jeśli chodzi o kwestie wizualne, w moim przypadku bok był wykonany z metalu (dość cienkiego), który ma liczne otwory przypominające plaster miodu. Mają one odprowadzać ciepło generowane przez podzespoły. Można dzięki nim zaglądnąć ukradkiem do wnętrza obudowy, które jest podświetlane za pomocą paska LED.

Test Acer Nitro 50 z RTX 3060Ti. Wydajność komputera

Wszyscy doskonale wiemy, że kwestia wizualna to jedno, a wydajność np. w grach to drugie. Jest to oczywiście najważniejsza rzecz w takich PC-tach. Jak sprawdza się w praktyce Acer Nitro 50 z RTX 3060Ti? Postanowiłem uruchomić kilka gier i benchmarków, aby się o tym przekonać.

Test chłodzenia i głośności

Na początek OCCT i wyciskanie “siódmych potów” z podzespołów. Dodam tylko, że w spoczynku procesor “rozgrzewał się” do około 54 stopni Celsjusza, natomiast karta graficzna do 38 stopni Celsjusza. Wtedy też panowała cisza – chłodzenie było praktycznie niesłyszalne. Bardzo mnie ciekawiło to, czy przy “wkręceniu CPU na obroty” usłyszymy duży hałas odbiegający z okolic obudowy.

Temperatura procesora

Niczym odkrywczym jest to, że ustawiając maksymalne wykorzystanie mocy procesora, nawet najlepsze chłodzenie będzie pracować na wysokich obrotach aby “usunąć” ciepło generowane przez ten element komputera. Całe szczęście nie jest to absolutnie dźwięk z tych irytujących. Ba, przecież komputer zazwyczaj stoi gdzieś z boku, często pod biurkiem, dlatego tak naprawdę nie będziemy słyszeli pracy chłodzenia. Tak czy inaczej – jego poziom dźwięku jest wręcz akceptowalny. A przecież nie będziecie przez cały czas pracy czy grania wykorzystywali 100% mocy CPU.

OCCT Test Acer Nitro 50 z RTX 3060Ti

Pobór mocy “w stresie” wynosił 67 W. Po trzydziestu minutach takiego testu (100% mocy procesora wykorzystuje aplikacja) temperatura oscylowała w okolicach 75 stopni Celsjusza. Głośność chłodzenia cały czas utrzymywała się na akceptowalnym poziomie. Jak widać, pomimo zastosowania fabrycznego układu chłodzącego, cały czas komputer utrzymuje temperaturę procesora na bezpiecznym poziomie. Jeszcze raz powtórzę – nikt nie będzie raczej wykorzystywał 100% mocy CPU przez cały czas, dlatego wynik ten jest jak najbardziej poprawny.

OCCT Test Acer Nitro 50 z RTX 3060Ti

Temperatura karty graficznej

NVIDIA GeForce RTX 3060Ti oferuje świetną wydajność w grach. Nie ma tak naprawdę tytułu, z którym ta karta graficzna by sobie nie poradziła. To duży plus. A jak wypada chłodzenie i głośność wentylatora? Stosunkowo dobrze. Nawet długie testy programami przystosowanymi do analizy działania podzespołów udowadniają, że Acer Nitro 50 z RTX 3060Ti jest bardzo dobrą opcją dla kogoś, kto poszukuje gotowego PC w rozsądnych pieniądzach. Dlaczego? Zastosowana karta utrzymuje cały czas stabilny i bezpieczny poziom temperatury, chłodzenie nie jest głośne – nawet wtedy, gdy wykorzystujemy jej pełną moc.

Maksymalne obciążenie podzespołów

Na koniec wkręciłem na obroty zarówno procesor jak i kartę graficzną – korzystały w pełni swojej mocy. Głośność wentylatorów była tak naprawdę niezauważalna – 2500 RPM dla CPU, 3500 RPM dla wentylatora zainstalowanego z tyłu obudowy oraz 2500 RPM dla GPU.

Testy w grach

Wybrałem cztery popularne tytuły, które potrafią sprawdzić możliwości karty graficznej i procesora. Nie są to jakieś mega nowości, ale wydaje mi się, że trafią sprawdzić czy nasz komputer jest faktycznie wydajny. Mowa o Assetto Corsa Competizione, Red Dead Redemption 2 oraz, klasyka, Counter Strike: Global Offensive. Z racji tego, że korzystam z monitora oferującego rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli, w każdej z gier ustawiłem właśnie taką wartość. Rzecz jasna, wszystkie inne ustawienia zawsze w najwyższej opcji.

Red Dead Redemption 2 – 55 klatek na sekundę

Assetto Corsa Competizione – 70 klatek na sekundę

Counter Strike: Global Offensive – 290 klatek na sekundę

World of Tanks – 140 klatek na sekundę

Jak widać, przy każdym z tytułów otrzymywałem bardzo dobre wyniki. Nic w tym dziwnego, te gry mają już swoje lata. Stwierdziłem, że czas na jeszcze kilka innych tytułów, aczkolwiek obniżyłem rozdzielczość do Full HD (1920 x 1080), gdyż zapewne na takiej najczęściej będziecie wybierać podczas grania.

GTA V – 140 klatek na sekundę

Wiedźmin III – 130 klatek na sekundę

Cyberpunk 2077 – 60 klatek n sekundę

Test Acer Nitro 50 z kartą graficzną NVIDIA Geforce RTX 3060Ti udowodnił mi, że gotowe komputery mogą być naprawdę opłacalne. Oczywiście, o ile mówimy o zestawach przygotowanych przez producentów. Analizowałem ceny “składaków” i taki Acer Nitro 50 wychodzi praktycznie tak samo. Np. testowany PC Acer Nitro w Euro RTV AGD kosztuje 4699 zł. Według mnie jest to naprawdę rozsądna propozycja. Fakt, ma swoje mankamenty, jak chociażby niezbyt wydajny układ chłodzenia czy uboga płyta główna, ale do takich podstawowych potrzeb jak granie w gry czy praca, testowany model sprawdzi się w stu procentach.

Artykuł został przygotowany we współpracy z producentem. Komputer można kupić za pośrednictwem sklepu internetowego Acer.