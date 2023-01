Jedna z najpopularniejszych marek – Acer, zaprezentowała sporo nowości podczas CES. I o ile laptopy i PC-ty to nuda, bo główna zmiana to podzespoły, o tyle eKinekt BD 3 to bardzo fajna rzecz. A co to takiego? To rowerobiurko, czyli biuro i rower stacjonarny w jednym. Mega!

W końcu coś dla osób, które pracują na komputerze i chcą schudnąć. Czyli, w sumie dla mnie. Prezentowany eKinekt BD 3 to w sumie bardzo fajny gadżet, który pozwala połączyć pracę i aktywność. Wiem, wiem, można przecież kupić zwykły rowerek i sobie jeździć, ale gadżeciarze mogą być zadowoleni, bowiem otrzymują miejsce, na którym umieszczą swojego laptopa czy tablet. Jakby tego było mało, podczas pedałowania generujemy energię, a ta może być wykorzystana do zasilania urządzeń. Przyjemne i pożyteczne.

Acer wprowadza do sprzedaży eKinekt BD 3, czyli rowerobiurko

Acer eKinekt BD 3, czyli rower stacjonarny i biurko w jednym

Rzecz jasna, w przypadku prezentowanego urządzenia wsiadamy i zaczynamy pedałować, przy okazji generując prąd i spalając kalorie. Z racji tego, że jest to produkt przygotowany przez firmę związaną z nowymi technologiami, nie zabrakło gadżetów. I fakt, właśnie tak jest. Przede wszystkim mamy mały wyświetlacz LCD, na którym pojawiają się informacje związane z przejechaną odległością. Prezentowany model wyposażono w dwa porty USB typu A oraz jeden typu C.

Możemy zmienić opór, który stawiany jest przy pedałowaniu oraz wysokość – zarówno siedziska, jak i blatu. Acer eKinekt BD 3 posiada miejsce na napoje oraz uchwyt na torbę. No dobrze, a jak z kwestiami technicznymi? Wszystko oczywiście zależy od tego, jak mocno będziemy pedałować, aczkolwiek jeśli będziemy pedałować z prędkością sześćdziesięciu obrotów na minutę, wygenerujemy moc wynoszącą 75 watów! A to oznacza, że bez problemu naładujemy laptopa. A przy okazji, rzecz jasna, spalimy od groma kalorii.

Acer wprowadza do sprzedaży eKinekt BD 3, czyli rowerobiurko

Blat i niektóre elementy wykonano z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu. Biurko-rower łączy się z naszym telefonem, a za sprawą aplikacji możemy sprawdzić wiele informacji związanych z naszą aktywnością fizyczną.

Acer eKinekt BD 3 – cena

Ostatnie pytanie, chyba najważniejsze. Ile to będzie kosztować? Cóż, tanio nie będzie. Producent poinformował, że rowerobiurko trafi do sprzedaży w czerwcu. Cena startuje od 999 euro. Ciekawi mnie, dlaczego startuje. Czyżby Acer planował wprowadzenie wielu konfiguracji? A może po prostu, w zależności od regionu, model ten będzie oferowany w innej cenie? Pożyjemy, zobaczymy. Tak czy inaczej, pomysł mi się podoba. Oby wypalił!

