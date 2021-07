Adam Kownacki – Polska nadzieja wraca na ring!

Już dziewiątego października do ringu wjedzie Adam Kownacki, by zrewanżować się Robertowi Heleniusowi za porażkę z marca zeszłego roku. Czy Polak wróci na zwycięskie tory?

Adam Kownacki po pierwszej porażce w karierze

Nasz reprezentant mieszkający w USA ciężko trenuję do swojej nadchodzącej walki przeciwko Robertowi Heleniusowi. Adam Kownacki jest podwójnie zmotywowany, gdyż to właśnie za sprawą reprezentanta Finlandii poniósł pierwszą porażkę w zawodowej karierze. Wówczas był sporym faworytem u bukmacherów i nikt nie przewidywał by walka z „fińskim koszmarem” miała sprawić większe problemy Adamowi. Tym bardziej, że walka zaczęła układać się pod dyktando Polaka i do 4 rundy przeważał na kartach sędziowskich. Niestety, newralgiczna okazała się czwarta runda, w której „Baby Face” przyjął kilka mocnych ciosów i finalnie skończył na deskach.

Polak zajmuje dziewiąte miejsce w rankingu WBC. Na taki stan rzeczy mają wpływ jego wygrane nad takimi znanymi nazwiskami jak: Szpilka, Arreola czy Washington.

Helenius trenuje z Polakiem do walki z Kownackim

Jak udało się ustalić, Robert Helenius do swoich przygotowań zaprosił innego Polaka wagi ciężkiej, Jakuba Sosińskiego. Pomimo, że Helenius po raz kolejny występuje w roli „underdoga”, jego sztab trenersko-menadżerski jest pewny o swojego zawodnika.

” Wszyscy widzieliśmy, co się działo w pierwszej walce: Kownacki został znokautowany, stało się coś, czego jeszcze nigdy w karierze nie doświadczył. Teraz musi wyjść na ten sam ring, popatrzeć w oczy tego samego faceta, który znokautował go piętnaście miesięcy temu. Musi mieć w głowie obawy, że to się powtórzy” – przekonuje manager Markus Sundman.

„Są tacy, których porażka załamuje i tacy których dodatkowo motywuje, daje dodatkowy błysk w oku. Ja jestem ten drugi. A co do tego, że nie mam innego planu? Pożyjemy, zobaczymy co się będzie działo na ringu w Las Vegas” – odpowiada Kownacki.

Adam Kownacki vs Robert Helenius na gali w Las Vegas

Rewanżowe starcie Polaka z Finem będzie poprzedzało inny, długo wyczekiwany pojedynek wagi ciężkiej. Dojdzie do trzeciego pojedynku między Tysonem Fury a Deontay Wilderem. W dwóch poprzednich walkach zremisowali a raz lepszym okazał się Tyson Fury. Pojedynek na gali w Las Vegas ma na dobre zakończyć spór między pięściarzami.

Data pojedynku to 9 październik bieżącego roku. Gala pierwotnie miała mieć miejsce już w lipcu, jednak z powodów covidowych zdecydowano o przesuniecie eventu na inny termin.