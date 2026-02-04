AeroChef FD10s Pro to nowy airfryer MOVA. Co się zmieniło?

Bardzo dobry airfryer MOVA doczekał się następcy. AeroChef FD10s Pro korzysta z technologii podwójnego nagrzewania, jednak producent zdecydował się na zastosowanie wielu ulepszeń. Mowa między innymi o wyższej mocy, wykorzystaniu powłoki ceramicznej czy wprowadzeniu dwunastu programów.

Frytkownica beztłuszczowa MOVA FD10s Pro.

Osobiście nie potrafię sobie wyobrazić teraz życia bez frytkownicy beztłuszczowej. To sprzęt, który używam codziennie. Szybkie odgrzewanie potrawy, przygotowanie zacznie szybciej niż w dużym piekarniku – zastosowań airfryera jest bardzo dużo. Dlatego z dużym zaciekawieniem patrzę w kierunku AeroChef FD10s Pro. Dlaczego? Ma dużą moc – 2000W (dla porównania model poprzedni miał 1800W). To sprawia, że nagrzewa się bardzo szybko, a sam czas pieczenia jest krótszy. Do tego nowy airfryer MOVA korzysta jednocześnie z dolnych i górnych elementów grzewczych, a to oznacza, że nie musimy obracać potrawy, by ta była równomiernie upieczona.

Nowy airfryer MOVA AeroChef FD10s Pro

Oprócz wspomnianej wysokiej mocy, frytkownica korzysta z systemu cyrkulacji 360 Hot Poly-Air, która ma pomóc nam w uzyskaniu świetnych potraw, a przy okazji redukcji zawartości tłuszczu, która może wynosić nawet 85%! Na tym nie koniec ciekawych rozwiązań, jakie marka MOVA wykorzystała w prezentowanej frytkownicy.

Warto zainteresować się również zastosowaniem w tym modelu w pełni ceramicznej powłoki kosza oraz płyty grillowej. To duży plus, bowiem otrzymujemy sprzęt pozbawiony fluoru i PFOA, a to przekłada się nie tylko na wygodne smażenie bez przywierania, lecz także na smak (a raczej brak plastikowego posmaku) i brak szkodliwych substancji – zdrowie przede wszystkim!

Frytkownica beztłuszczowa MOVA FD10s Pro.

Gotowe programy dla naszej wygody

Osobiście preferuję ręczne dostosowanie parametrów – inspiruję się przepisami innych osób, jednak cieszy to, że producent oferuje również kilkanaście gotowych programów, które pozwolą nam na przygotowanie zarówno frytek, jak i… steka. Dzięki temu nie musicie się bać gotowania – sprzęt dostosuje czas i temperaturę zgodnie z zaleceniami kucharzy.

Dochodzi jeszcze kilka ważnych spraw, które wpływają na komfort użytkowania tego modelu. Przede wszystkim MOVA AeroChef FD10s Pro ma kosz o pojemności aż sześciu litrów. Obiad dla całej rodziny? Żaden problem! Oczywiście, mamy również przezroczyste okienko z podświetleniem, aby nie otwierać kosza podczas pracy frytkownicy, by nie tracić ciepła. Warto wspomnieć również o kwestii czyszczenia. Nie tylko kosz, ale i płytę grillową można myć w zmywarce, co wcale nie jest takie oczywiste. To sprawia, że nie musisz samodzielnie się tym zajmować. Brzmi sensownie? Jasne!

Frytkownica beztłuszczowa MOVA FD10s Pro.

Ile kosztuje MOVA AeroChef FD10s Pro?

Zacznijmy od tego, gdzie kupić ten sprzęt? Frytkownica beztłuszczowa FD10s Pro jest dostępna między innymi w RTV Euro AGD, Komputronik, MediaMarkt czy Neonet. Sugerowana cena tego modelu wynosi 399 zł, jednak znalazłem lepszą ofertę. Airfryer jest dostępny w oficjalnym sklepie MOVA na Allegro za 339 zł. Wystarczy, że klikniesz w ten link, a przeniesiesz się do wspomnianej strony i będziesz mógł zakupić prezentowany model.

Przy okazji sprawdź nasz test MOVA Aeroglass AF20 Pro.