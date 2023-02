Wczoraj odbyła się gala, na której wybierano m.in. najlepszego piłkarza świata w plebiscycie FIFA The Best. Po ujawnieniu wyników głosowania okazało się, że został nim Leo Messi. Na Argentyńczyka głosowa David Alaba. Austriak został zaatakowany, ponieważ wybrał go nad Karmimem Benzemą.

Leo Messi najlepszym piłkarzem 2022 roku

Wczoraj, podczas gali odbywającej się w Paryżu, przyznano kilka nagród ze świata piłki nożnej. Laureatem jednej z nich był Polak, Marcin Oleksy, reprezentant Polski w AMP Futbolu, który według głosowania zdobył najładniejszą bramkę roku 2022 i wygrał prestiżową nagrodę Puskasa.

Na gali poznaliśmy również najlepszego zawodnika 2022 roku i bez zaskoczenia został nim Leo Messi, który wraz z Argentyną sięgnął po puchar mistrzostw świata rozgrywanych w Katarze. Na Argentyńczyka głosował m.in. David Alaba, którego głos nie spodobał się kibicom. Niestety, piłkarz został zaatakowany przez rasistów.

Alaba wyzywany za wybór Messiego

Zaraz po ogłoszeniu laureata nagrody na najlepszego piłkarza roku, którym po raz drugi w karierze został Leo Messi, w sieci ujawniono głosy wszystkich piłkarzy, trenerów i dziennikarzy. David Alaba był jednym z glosujących. Austriak, który na co dzień gra w Realu Madryt i jest klubowym kolegą Karima Benzemy, oddał głos na zwycięzcę, co nie spodobało się kibicom.

W stronę piłkarza zostały więc użyte rasistowskie odzywki. Przykre jest to, że zawodnik po tym “incydencie” musiał tłumaczyć się ze swojego wyboru umieszczenia Benzemy na drugim miejscu. Austriak wyjaśnił, że “W głosowaniu udział brała cała reprezentacja Austrii, a nie tylko on sam. Wszyscy mogli wziąć udział w głosowaniu i tak też zostało ustalone przez całokształt.”

Dokąd zmierza świat? Alaba wyzywany przez rasistów, bo wybrał Messiego

Dodał również, że “wszyscy wiedza, a zwłaszcza Karim [Benzema przyp. red.], jak mocno go doceniam i wiele razy powtarzałem, że dla mnie jest najlepszym napastnikiem świata. To się nie zmieniło”.

Oświadczenie Austriaka po tym, jak wylała się na niego fala hejtu.

