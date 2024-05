Alergicy! Chyba wiem jak Wam pomóc. To znaczy, Samsung wie.

Całe szczęście nie jestem na nic uczulony, ale w moim otoczeniu są alergicy, dlatego wiem, jak ciężko przeżywają najfajniejszą (dla mnie) porę roku, czyli wiosnę. Podobno warto skorzystać z “pomocy” odpowiedniego sprzętu. Samsung ma taki. Jest to odkurzacz, czyli bardzo ważny sprzęt, który może ułatwić codzienność osobom, które mają problem z alergią – szczególnie teraz, gdy wiele krzewów pili “na potęgę”.

Alergicy, Samsung Bespoke AI VS20A95843W/GE to wybawienie.

Pyłki, które “męczą” alergików znajdziemy dosłownie wszędzie. Dlatego aby w pewnym stopniu “ulżyć sobie”, warto pozbyć się alergenów. Jak? Wystarczy skutecznie oczyścić podłogi i inne powierzchnie, na których te mikrocząsteczki osiadają. Warto jednak mieć na uwadze to, że potrzebny będzie odpowiedni sprzęt. Mam na myśli taki odkurzacz, który jest wyposażony w skuteczny filtr. W przypadku Samsung Bespoke Jet AI mowa o pięciowarstwowym systemie ultra drobnego pyłu, który według producenta zatrzymuje do 99,999% mikrocząsteczek. Mam na myśli kurz i wszelakie alergeny, które tak mocno irytują.

Podobno wspomniany system filtracji jest bardzo skuteczny. Mają to potwierdzić certyfikaty, takie jak SLG i BAF. Ciężko to sobie wyobrazić, ale odkurzacz ma zamontowanie filtry, które pomagają skutecznie pozbyć się cząsteczek o wielkości 0,3 ~ 10 mikrometrów. A jak twierdzi Samsung, warto regularnie usuwać zanieczyszczenia, bo to klucz do sukcesu, jeśli jesteś uczulony na przykład na roztocza czy sierść zwierząt.

Alergicy, Samsung ma dla was coś, co wam pomoże

Jak już wspominałem, mam to szczęście, że mnie problemy związane z alergią omijają. Wiem jednak, że nie tylko sama alergia może być problemem, ale także wszystko, co ma związek z irytującymi pyłkami. Przykłady? Chociażby czyszczenie pojemnika na brud. Wystarczy, że opróżniasz ten element odkurzacza, a alergeny “czym prędzej” wzbiją się w powietrze. Samsung chwali się, że posiada akcesoria, które ułatwiają pozbycie się brudu bez kontaktu. Jak? Wszystko za sprawą stacji All-in-One, która dostępna jest np. w modelu VS20A95843W/GE. Przy okazji taki sprzęt w Media Expert kosztuje 3599 zł.

Sam też posiadam taką w robocie automatycznym Samsung, z którego korzystam od kilku lat. Oczywiście, tu mówimy o odkurzaczu ręcznym, a nie o robocie, jednak zasada jest podobna. Wpinasz sprzęt, a specjalny silnik uruchamia ciąg, który opróżnia pojemnik na kurz, dodatkowo ładując baterię. Rzecz jasna, sama stacja czyszcząca również posiada filtr, który ma za zadanie ograniczyć rozprzestrzenianie się bakterii.