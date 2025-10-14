Tom by TomTom ostrzega przed zagrożeniami. Janosik? Prawie

TomTom znów chce ułatwić życie kierowcom. Firma znana z dokładnych map i nawigacji właśnie ogłosiła premierę swojego nowego gadżetu — Tom by TomTom — oraz nowej aplikacji TomTom app, które razem mają sprawić, że codzienna jazda stanie się bezpieczniejsza, spokojniejsza i po prostu przyjemniejsza.

Tom by TomTom.

Minimalizm zamiast chaosu

Nowy Tom by TomTom to nie typowa nawigacja z ekranem i dziesiątkami komunikatów. Wręcz przeciwnie — urządzenie zostało stworzone z myślą o jak najmniejszym rozpraszaniu kierowcy. Nie ma ekranu, nie mówi, nie świeci w oczy. Wykorzystuje diodę LED i sygnał dźwiękowy, które ostrzegają o tym, co naprawdę istotne: fotoradarach, utrudnieniach na drodze czy zbliżającym się zagrożeniu.

Nie trzeba nic planować ani klikać – Tom uruchamia się automatycznie, gdy tylko zaczynasz jazdę. Wszystkie dane pobiera z aplikacji TomTom działającej w tle, więc kierowca po prostu siada za kółkiem i jedzie. To rozwiązanie dla tych, którzy lubią technologię, ale nie chcą, żeby technologia przejęła kontrolę nad ich samochodem.

Tom by TomTom.

Aplikacja, która naprawdę wie, co dzieje się na drodze

Nowa TomTom app to naturalne uzupełnienie urządzenia. Oferuje klasyczną nawigację, aktualne informacje o korkach, ograniczeniach prędkości i fotoradarach. Wszystko oparte na mapach TomTom — a te są znane z precyzji. Co więcej, dane aktualizowane są w czasie rzeczywistym dzięki ponad 600 milionom połączonych urządzeń korzystających z technologii TomTom na całym świecie.

W praktyce oznacza to, że aplikacja wie, gdzie tworzy się korek, zanim jeszcze do niego dojedziesz. A jeśli coś dzieje się na drodze — roboty, wypadek, śliska nawierzchnia — społeczność użytkowników natychmiast przekazuje te informacje dalej. Bez dodatkowych subskrypcji, bez ukrytych kosztów.

Tom by TomTom.

Nowe doświadczenie za kółkiem

„Z dumą przedstawiamy nasze najnowsze produkty — TomTom app oraz Tom by TomTom – rozwiązania, które na nowo definiują wrażenia z jazdy” – mówi Pim Spaanderman, Managing Director for Consumer w TomTom. Jak dodaje, celem firmy jest stworzenie narzędzi, które pomagają kierowcom lepiej wykorzystać czas spędzony w trasie i jednocześnie zwiększają bezpieczeństwo.

Trudno się nie zgodzić – w czasach, gdy kierowcy bombardowani są powiadomieniami i alertami z każdej strony, minimalistyczny sprzęt skupiony tylko na tym, co naprawdę potrzebne, może być odświeżającą zmianą.

Ile kosztuje Tom by TomTom i gdzie go kupić?

Aplikacja TomTom app jest dostępna za darmo na Androida i iOS. Urządzenie Tom by TomTom kosztuje 349 zł i można je znaleźć na TomTom.com, a także w popularnych sklepach jak Media Expert, RTV Euro AGD, Komputronik czy Allegro.

To nie jest kolejny gadżet, który po tygodniu wyląduje w schowku. To sprytne narzędzie, które pomaga jeździć bez stresu — i które, kto wie, może uratować niejedną sytuację na drodze.

P.S. sprawdź nasze testy samochodów.