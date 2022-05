AMD zaczyna prace nad chipami dla PlayStation 6 i nowego Xboxa

Dostępność konsol nowej generacji jest bardzo ograniczona, zwłaszcza jeśli mówimy o PlayStation 5. Kryzys z łańcuchem dostaw i na rynku półprzewodników mocno odbija się na rynku elektroniki. Jeśli jednak nie zdążyliście kupić PS5 lub Xbox Series X/S, to nic straconego, bo AMD rozpoczyna już prace nad chipem, który zostanie wykorzystany w PlayStation 6 i nowym Xboxie.

Nowa generacja konsol dopiero zadebiutowała, a już trwają prace nad kolejną

Kupić PlayStation 5 jest naprawdę trudno. Dostępność Xboxa jest lepsza, jednak nie taka, jak w przypadku starej generacji konsol. Wpływ na to ma kryzys na rynku półprzewodników, których po prostu brakuje oraz problem z łańcuchem dostaw. Pomimo tego, że nowe konsole mają nieco ponad rok, to producenci technologiczni myślą już o kolejnej generacji. AMD rozpoczyna prace nad chipem, który trafi do PS6 i nowego Xboxa.

Nowa generacja konsol od Microsoftu i Sony zadebiutowała pod koniec 2020 roku, a konkretnie w listopadzie. Mogłoby się wydawać, że w najbliższej przyszłości nie usłyszymy o kolejnej odsłonie tych urządzeń. PlayStation 6 i nowy Xbox to przecież odległa przyszłość. Niemniej jednak prace nad chipami, które będą wykorzystane w tych konsolach, już się rozpoczęły. AMD poszukuje inżyniera do spraw weryfikacji SoC.

AMD rozpoczyna pracę nad układami do PlayStation 6 i nowego Xboxa

W firmie pojawił się nowy etat na stanowisko, które jest bezpośrednio związane z PS6 i nowym Xboxem. Mowa tutaj o stanowisku inżyniera do spraw weryfikacji SoC. Osoba, która zostanie zatrudniona na tę funkcję, będzie odpowiedzialna za sprawdzanie produktu w czasie projektowania, produkcji i przed oficjalnym wydaniem. Ma to na celu wydanie w pełni funkcjonalnego produktu, pozbawionego wszelkich wad. Pracownik ten dołączy do zespołu, który odpowiedzialny jest za tworzenie układu dla konsol przyszłej generacji od Sony i Microsoftu.

Oczywiście osoba, która zgłosi się na to stanowisko, musi mieć odpowiednie kwalifikacje. Oprócz wspomnianych wyżej obowiązków będzie musiała komunikować się również z wewnętrznymi i zewnętrznymi zespołami programistów ds. weryfikacji oraz komunikować się z dostawcami narzędzi.

Ktoś chętny?

Źródło: AMD