AOC Agon AGK700 - plan był dobry ale wykonanie...

AOC to dość znany producent, którego większość z pewnością kojarzy z produkcji monitorów. Rynek akcesoriów dla graczy jest jednak na tyle łakomym kąskiem, iż coraz więcej producentów chciałoby ugryźć kawałek tego tortu. Nie inaczej stało się w tym przypadku. Owocem jest klawiatura AOC Agon AGK700, na której recenzję zapraszam.

Wstęp i specyfikacja

AOC Agon AGK700

Jak już wspomniałem wcześniej, rynek peryferii przeznaczonych dla graczy jest rynkiem sporym. Nie powinno więc dziwić, że firmy, które niegdyś przyjmowały jeden model biznesowy, teraz otwierają się na nowe horyzonty. Jednym wychodzi to lepiej, innym nie szczególnie. Nie o tym jednak rozprawiać ma ten tekst. Na warsztat wziąłem bowiem dziś klawiaturę AOC Agon AGK700. Model w rozmiarze 100% o dość osobliwym, bardzo „gamingowym” designie. Już na pierwszy rzut oka sugeruje przynależność do wyższej półki cenowej. W istocie tak jest.

Jej cena oscyluje w okolicach około 700 złotych. Kwota jest zaporowa jak na akcesorium tego typu, jednak nie jest rzadkością. Tak czy inaczej, od klawiatury za taką kwotę można oczekiwać czegoś więcej niż od tanich modeli. Nie od dziś wiadomo, że światełka, dodatkowe przyciski czy inne podobne ficzery nie wystarczą, by uzasadnić cenę akcesorium. Wróćmy jednak do testowanego dziś modelu klawiatury. Czy za tą ceną kryje się coś więcej? Na to pytanie odpowiedź znajdziecie w tekście. Tymczasem rzućmy okiem na specyfikację.

Rozmiar: Pełna 100%

Układ: US ANSI

Przełączniki: CherryMX Red

Wymiary: 457 x 239 x 33 mm

Typ przełącznika: Liniowy (Linear)

Typ klawiatury: Float key

Podświetlenie: RGB, Punktowe

Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne, metal

Materiał keycapów: ABS

Metoda wytwarzania keycapów: Laser-etched

Oprogramowanie: Tak

Bezprzewodowa/przewodowa: Nie/Tak

Łączność: USB-A (kabel stały)

Hotswap przełączników: Nie

Waga: 1626 g

Konstrukcja i jakość wykonania

AOC Agon AGK700 jest konstrukcją otwartą (float key) o topie wykonanym z metalu oraz obudowie z tworzywa sztucznego. Całość sprawia bardzo dobre wrażenie. Klawiatura jest ciężka, co zdecydowanie czuć. Porządnie trzyma się biurka, nie ma mowy o przypadkowym przesunięciu podczas pracy. Naturalnie, na spodzie obecne są także gumy antypoślizgowe, które w tym pomagają. Podkładka pod nadgarstki mocowana magnetycznie wykonana jest równie dobrze, co reszta. Ponadto jest miękka i wygodna dla nadgarstków.

Spora ilość przycisków dodatkowych oraz multimedialnych, a także potencjometr mogą się przydać tym, dla których standardowy zestaw 104 klawiszy nie wystarczy. Obecna jest także regulacja kąta nachylenia, jednak tylko w jednym poziomie, a nawet podniesiona klawiatura jest dość niska. Kabel przytwierdzono na stałe, jest on gruby i sztywny. Dość ciężko się go układa na biurku, co może być kłopotliwe dla fanów estetyki.

Keycapy są dla mnie niemałym zaskoczeniem. Producent postawił na materiał ABS, co samo w sobie nie jest niczym złym. Zastrzeżenia budzi jednak sposób nadruku – laser-etched. Oznacza to, tyle, że na nakładki została nałożona farba, po czym laserowo wygrawerowano czcionkę. Malowanie może się ścierać, jest to naturalne przy tym sposobie wytwarzania. Takie nasadki nie przystoją jednak klawiaturze w tej kwocie.

Przełączniki zastosowane w AOC Agon AGK700 to CherryMX Red. Niegdyś uważane za wyższą półkę, dziś są w cieniu konkurencji, która oferuje swoje rozwiązania często taniej i lepiej. Te tutaj są dość szorstkie, co nietrudno odczuć podczas pisania. Ponadto, wydają wyraźny dźwięk sprężyny, co zdecydowanie irytuje podczas pracy z klawiaturą. Stabilizatory nie zostały fabrycznie nasmarowane, pracują poprawnie, a luz jest na akceptowalnym poziomie. Jednak nawet tutaj mogłoby być lepiej. Poniżej test dźwięku.

Podświetlenie i wyposażenie

Producent postawił w AOC Agon AGK700 na klasyczne diody SMD umieszczone pod przełącznikami. Taki wybór nie zaskakuje. Są jasne, a kolory żywe. Biała barwa naturalnie wpada w poświatę koloru różowego, co jest absolutnie normalnym zjawiskiem w przypadku takich diod. Tyczy się to większości klawiatur wyposażonych w iluminację RGB. Poniżej garść efektów świetlnych.

Wyposażenie zaś obejmuje klawiaturę, dodatkowe keycapy na WSAD w kolorze czerwonym oraz keycap puller. Lepiej niż większość typowych klawiatur, jednak dalej porównując do ceny, nie jest to nic zachwycającego. Sumarycznie więc, jest po prostu poprawnie.

Oprogramowanie i podsumowanie

Oprogramowanie do zarządzania AOC Agon AGK700 to G-menu. Dokładnie ta sama aplikacja zarządza również monitorami oraz innymi peryferiami tego producenta. Zunifikowany soft to coś, czego brakuje mi w przypadku niektórych produktów na rynku. Za ten element należy się więc plus. Nadmienić jednak trzeba, że przed producentem daleka droga. G-menu jest dość ubogie w opcje. Znajdziemy tam zaledwie kilka efektów świetlnych (takich samych, jakie ustawić można z poziomu klawiatury), możliwość programowania makr oraz kilka innych pomniejszych opcji.

