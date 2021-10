Apple Music trafi na konsole PlayStation 5?

Konsole PlayStation 5 to urządzenia, które nie ograniczają się jedynie do grania w gry. Urządzenia Sony są funkcjonalnymi centrami multimedialnymi, na których bez problemu możemy oglądać filmy czy słuchać muzyki. Do tej pory możliwość korzystania z aplikacji mieli użytkownicy Spotify. Już niedługo do tego grona dołączą posiadacze subskrybcji Apple Music.

PlayStation otwiera się na Apple Music

Użytkownicy platformy streamingowej Spotify, którzy jednocześnie są posiadaczami konsoli PlayStation 5, od momentu premiery urządzenia mogli korzystać z dedykowanej aplikacji. Tego typu rozwiązanie pozwala słuchać muzyki podczas grania w gry lub dla samego relaksu. Teraz oferta muzycznych aplikacji wspieranych przez konsolę Sony powiększy się, ponieważ na najnowszą generację PS trafi Apple Music.

Pierwsze wzmianki o tym, że Apple Music może znaleźć się na konsoli PlayStation 5, pojawiły się na początku tego tygodnia, kiedy to jeden z użytkowników Reddita podzielił się zdjęciem. Na zdjęciu można zobaczyć menu „Muzyka” na PS5, które pozwala na połączenie konta z kontem Spotify lub pobranie aplikacji Apple Music. W tamtym momencie aplikacja nie działała, a jedynie wyświetlała komunikat, że jest dostępna jedynie na PS4. Według portalu Eurogamer taki komunikat pojawia się w momencie, kiedy aplikacja na PS5 nie jest jeszcze gotowa do użycia.

Opcja wybrania Apple Music jako odtwarzacza muzycznego na PS5. Źródło: Reddit u/HOLYWARS1990

Sony poszerza swoją listę kolaboracji

Opcja pobrania i zainstalowania aplikacji Apple Music wkrótce powinna trafić do posiadaczy konsol PlayStation 5. Eurogamer potwierdził również, że opcję połączenia konta z platformą muzyczną Apple można było zobaczyć przy okazji zakładania nowego konta PS na region USA. To nie pierwsza współpraca Apple z Sony. Kilka miesięcy temu posiadacze konsol mogli skorzystać z darmowej subskrypcji do serwisu Apple TV Plus.

XrApple to jednak niejedyny nowy partner japońskiego giganta. W ostatnim czasie gry stworzone przez studia Sony, które dotychczas były dostępne jedynie na konsolach PlayStation, trafiły także na platformę Steam. Dyrektor generalny Sony podkreślił, że jego marzeniem jest to, aby dostęp do gier PS miało dostęp „setki milionów graczy„. Czy to oznacza, że japoński gigant powoli otwiera się na inne platformy?

Źródło: TheVerge