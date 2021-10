Gry PlayStation trafią do setek milionów graczy? Tego chce szef Sony!

Dostęp do gier produkowanych przez Sony i studia należące do giganta mają przede wszystkim posiadacze konsol japońskiego producenta. Co jakiś czas wydawane są wersje gier z PlayStation na PC, jednak nie dzieje się to zbyt często. To wkrótce może się zmienić, ponieważ Jim Ryan, chce, aby gry Sony były dostępne dla „setek milionów graczy”.

PlayStation ekskluzywnymi tytułami stoi

Jedną z największych zalet konsoli od Sony, PlayStation, od zawsze były tytuły, w które nie mogli zagrać gracze innych platform. God of War, Horizon, Spider-Man, The Last of Us, Uncharted to tylko kilka tytułów, o których mogą pomarzyć użytkownicy konsol Xbox czy PC. Co prawda, co jakiś czas ekskluzywne tytuły z PS trafiają na PC i zbierają tak samo dobre opinie, jak w dniu, w którym trafiły na pierwotną platformę, jednak nie jest to regularne zjawisko.

Przeczytaj także: Sony wytacza proces Huawei! Wszystko o skrót produktu!

Sony próbuje otwierać się na inne platformy, i efekty tego mogliśmy zobaczyć w ostatnich miesiącach. Na platformę Steam trafiły tytuły od Sony, a wśród nich można znaleźć takie gry jak Horizon Zero Dawn, Days Gone, Heavy Rain, a wkrótce do tych propozycji dołączy także Uncharted 4. Mówi się, że lista ta będzie regularnie się powiększać i to jest dobry znak dla miłośników gier.

Szef Sony ma ambitne plany

W ostatnim przemówieniu podczas GI Live: London Jim Ryan wypowiedział się na temat swojej utopijnej wizji dotyczącej gier PlayStation. Jak powiedział szef Sony, jego marzeniem jest udostępnienie gier wszystkich studiów deweloperskich należących do firmy „setek milionom graczy”. Podkreślił, że obecnie w dany tytuł Sony może zagrać „od 10 do 20 milionów graczy”, jednak chce, aby gry trafiły do szerszego grona graczy.

Wypowiadając się na ten temat, Jim Ryan jednocześnie podkreślił, że marzenie to będzie bardzo trudne do spełnienia. Pierwszy krok jednak został wykonany, a jest nim otwarcie się na komputery PC. Sony w swojej ofercie posiada naprawdę świetne tytuły, a niektóre z nich określane są nawet jednymi z najlepszych w historii. Gdyby gigant otworzył się na inne platformy, z tych tytułów mogliby skorzystać gracze nieposiadający konsol PlayStation.