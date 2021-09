Apple postawi na USB typu C? Może zostać zmuszone!

Apple, jako jedyny producent smartfonów na świecie korzysta ze swojego autorskiego portu ładującego. Chodzi tutaj oczywiście o złącze Lightning. To nie podoba się przede wszystkim Unii Europejskiej, która dąży do tego, aby we wszystkich smartfonach i innych urządzeniach znalazła się ta sama ładowarka. Tym samym może zmusić Apple do zmian.

Unia Europejska zmusi Apple do zmian?

Apple od lat korzysta ze swojego autorskiego złącza Lightning. Swego czasu było ono bardzo nowatorskie, ponieważ eliminowało odwieczny problem – którą stroną włożyć końcówkę do gniazda ładowania urządzenia. Z czasem jednak korzystanie z tego złącza było nieco uciążliwe, zwłaszcza jeśli znajomi nie korzystali z iPhone. Producenci telefonów z Androidem korzystali z uniwersalnego złącza microUSB, które z czasem zostało zastąpione USB typu C. I o uniwersalność właśnie tutaj chodzi.

Jutro, czyli w czwartek (23.09) Komisja Europejska przedstawi projekt, który sugeruje zmianę przepisów dotyczących ładowarek w smartfonach i innych urządzeniach. Zmiany najbardziej uderzyłyby w Apple, ponieważ przedsiębiorstwo musiałoby złożyć zamówienie na nowe ładowarki. Wprowadzenie nowych przepisów miałoby na celu zintegrowanie urządzeń wielu typów i marek. To z pewnością pozytywnie odbiłoby się na ekologii.

Nowe rozporządzenie najmocniej uderzyłoby w Apple, które korzysta z autorskiego złącza Lightning.

Czy zmiana przepisów to dobry pomysł?

Nowe przepisy, które ma zaproponować Komisja Europejska, będą tyczyć się nie tylko smartfonów, ale także tabletów, aparatów fotograficznych, głośników i słuchawek. Producenci e-czytników i ładowarek bezprzewodowych mogą spać spokojnie. Nowe przepisy miałyby być wprowadzone do prawa już w 2022 roku, jednak UE dałaby czas firmom do 2024 na wprowadzenie zmian.

To jednak nie wszystko, ponieważ Komisja Europejska chce również zmusić firmy do niedodawania ładowarek do zestawów. To z pewnością nie spodoba się klientom. Patrząc jednak na sam pomysł wykorzystania jednego typu ładowarek do każdego urządzenia, można powiedzieć, że jest to bardzo dobry plan. Z pewnością wpłynąłby na harmonizacje korzystania z urządzeń i z pewnością pozytywnie wpłynąłby na ekologię. Jedna ładowarka do wielu urządzeń to bardzo dobry pomysł.