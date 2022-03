ASICS GEL-NIMBUS 24 z nową pianką FF BLAST PLUS

Japoński, popularny producent butów do biegania prezentuje ASICS GEL-NIMBUS 24 wyposażony w nową piankę FF BLAST PLUS.

Jeden z najpopularniejszych modeli butów biegowych doczekał się najnowszej wersji. Warto zauważyć, że nowa pianka FF BLAST PLUS ma odpowiadać za ochronę przed uderzeniami, a także za amortyzację i zwrot energii podczas biegu. Co do biegania, ASICS GEL-NIMBUS 24 został „oficjalnym butem” Cracovia Maraton, który odbędzie już 24 kwietnia bieżącego roku. Wróćmy jednak do butów i sprawdźmy, czym mogą zainteresować biegaczy.

Największą różnicą jest to, że buty są o 19 gramów (każdy z nich) lżejsze od poprzednika. W praktyce ma to oznaczać gładsze lądowanie po każdym kroku. Z kolei miękka siatka cholewki oraz panel śródstopia mają pomagać w uzyskaniu wyższego komfortu podczas długich dystansów. Dzianinowa konstrukcja języka ma otulać stopę oraz gwarantować miękkość. Materiał (guma), z którego wykonano podeszwę zewnętrzną ASICS LITE jest lżejszy, a zarazem mocniejszy. W praktyce ma to poprawić trwałość butów.

Ciekawie wypada również nowe rozwiązanie FF BLAST PLUS, które pierwszy raz pojawiło się w modelu NOVABLAST (sprawdź test butów). Pianka ma ograniczać wysiłek oraz wspierać naszą płynność podczas biegu. Prezentowany model dostępny jest w trzech różnych wariantach. Wszystko w zależności od naszych potrzeb oraz oczywiście stylu biegania. Buty można kupić w cenie 819 zł między innymi za pośrednictwem strony ASICS.com. Producent przewidział wersję zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.