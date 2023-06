Audi A6 i Audi A7 MY24 już dostępne. Cennik też odświeżono

Mija pięć lat od premiery obu aut. Dlatego też marka ze Stuttgartu postanowiła je lekko odświeżyć. Przypadkowo zmianom uległy również ceny. Co zmieniono w Audi A6 i Audi A7 MY24? Zapłacimy dużo więcej? Chyba nikt nie myślał, że na rok modelowy 2024 nagle marka obniży kwoty, jakie trzeba wydać za limuzynę i sportbacka. No weźcie nie żartujcie.

Ale ten czas leci. Dopiero co zachwycałem się Audi A6 C7 i Audi A7 4G, a przecież mija pięć lat od premiery piątej generacji “A-szóstki” oraz drugiej generacji “A-siódemki”. Obie oznaczono symbolem C8. Co zmieniono w przypadku Audi A6 i Audi A7 MY24? Raczej… standardowo, jeśli chodzi o liftingi “rocznikowe”. Pojawiły się nowe elementy stylistyczne na froncie i z tyłu. Są nowe kolory (zarówno chodzi o nadwozie, jak i o wnętrze). Mamy również nowe wzory felg aluminiowych oraz trochę lepsze wyposażenie standardowe.

A6 i A7 MY24 już dostępne w konfiguratorze Audi.

Można już zamawiać Audi A6 i Audi A7 MY24

Nowością w przypadku konfiguratora jest to, że teraz niezależnie od tego, jaki wybierzemy pakiet zewnętrzny, możemy indywidualnie “zaprojektować” wnętrze A6 i A7. Oczywiście, marka przygotowała linie, takie jak: base, advanced i S line, jeśli chodzi o A6 Limousine oraz Avant. Dla A7 zarezerwowano warianty base i S line. Audi informuje również, że można wybrać pakiet S line Interieur, który bazuje na wnętrzu poprzednio oferowanego pakietu sportowego.

Marka oferuje oba auta w dwunastu różnych kolorach nadwozia. Nowościami są kolory metaliczne takie jak: biały, czerwony, brązowy czy niebieski. Z kolei jeśli chodzi o wnętrze, Audi przygotowało osiem różnych wariantów dekorów. Nowością są takie kolory jak Olive Tree Natura oraz Ach Volcanic Gray Natura. Według mnie największą (i najbardziej pozytywną) zmianą w przypadku aktualizacji obu modeli jest to, że teraz nawet w podstawie otrzymujemy światła LED z wyprofilowaną sygnaturą do jazdy dziennej. Co ważne, czujniki parkowania (przód i tył) również są teraz wyposażeniem standardowym.

Ile kosztuje Audi A6 MY24 i Audi A7 MY24?

Oczywiście, wszystko zależy od tego, jaki wariant wybierzemy i jak mocno będziemy szaleli w konfiguratorze Audi. Tak czy inaczej, cena A6 w wariancie sedan zaczyna się od 228 600 zł, w avant (kombi) od 239 800 zł. Jeśli interesuje Was Audi A7 musicie przygotować znacznie więcej pieniędzy, bowiem cennik rozpoczyna kwota 275 000 zł. Drogo? Nie ma co się oszukiwać – ceny są wysokie, bo przecież oba modele mają już po pięć lat, aczkolwiek przyznacie – nadal wyglądają świeżo, prawda?