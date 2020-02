Audi R8 z elektrycznym następcą – wygląda właśnie tak!

W motoryzacji, czas płynie nieubłaganie. Wraz z nim, do przodu, zdecydowanym krokiem porusza się technologiczny postęp. Przejawia się on w różny sposób i na różnych płaszczyznach. Super samochody jednak rządzą się własnymi prawami. Można to spłycić do stwierdzenia, iż liczy się tylko zwiększanie osiągów. W tej właśnie dziedzinie, w ostatnich latach swoje miejsce znalazła elektryfikacja aut. Daje ona dobre rezultaty w samochodach sportowych, co też zauważyli inżynierowie Audi. Co jest tego wynikiem? Audi PB18 E-Tron concept – elektryczny następca Audi R8!

Ale jak to? Elektryczne Audi R8?

Wielu z Was, w tym momencie, zrobi wielkie oczy. Odejście od muskularnych V-ósemek czy V-dziesiątek w aucie – ikonie? Jest to wysoce prawdopodobne, co potwierdził dyrektor zarządu Audi Sport – Oliver Hoffmann. W wywiadzie dla Top Gear zaznaczał, że mimo, iż ostateczne decyzje dot. kontynuatora linii R8 nie zostały podjęte, to niemal pewnym jest, że będzie to samochód zelektryfikowany ze względu na panujące obecnie i coraz bardziej restrykcyjne przepisy norm emisji spalin. Tak więc przypuszczać można, iż Audi PB18 E-Tron concept jest bliskie ostatecznej wersji dziedzica Audi R8.

A jak właściwie wygląda?















Wygląd wewnętrzny i zewnętrzny następcy Audi R8 – Audi PB18 E-Tron concept

Nadchodzący model wygląda imponująco i nietuzinkowo. Nadal zachowuje bardzo agresywne, ostre linie, znane z obecnie produkowanego Audi R8. Wnętrze jednak może być przystosowane tylko dla kierowcy – bez pasażerów. Możliwym jest także, iż część kokpitu, w której siedzi kierowca, będzie ruchoma, przez co zawsze będzie można zrobić miejsce dla ewentualnego pasażera.

Co sądzicie na temat takiego kroku marki z Ingolstadt? Czy, gdyby następca Audi R8, Audi PB18 E-Tron concept, był autem w pełni elektrycznym, czy przyjąłby się tak dobrze jak starszy brat? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach i naszych mediach społecznościowych!

Źródło: motor1.com