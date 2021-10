Autonomiczny pociąg jeździ już po torach w Niemczech

Autonomiczne pojazdy to teraźniejszość, chociaż do całkowitego opanowania tej technologii jeszcze trochę brakuje. Na rynku pojawiają się nowe projekty samochodów autonomicznych, jednak to nie jedyne pojazdy, które potrafią jeździć same. U naszych zachodnich sąsiadów pojawił się pierwszy autonomiczny pociąg.

Autonomiczny pociąg dużą inwestycją w Niemczech

Pierwszym krajem na świecie, który zdecydował się na wykorzystanie tego typu pojazdu były oczywiście Chiny. Państwa azjatyckie są prekursorami we wprowadzaniu tego typu rozwiązań. Ich śladem poszli Niemcy, którzy ogłosili, że pierwszy autonomiczny pociąg będzie poruszał się po Hamburgu.

Jak ogłosił operator kolejowy Deutsch Bahn oraz Siemens jest to pierwszy na świecie, całkowicie autonomiczny pojazd, który będzie poruszał się na niemieckich torach kolejowych. Oczywiście pojazd będzie poruszał się po tych samych torach, co klasyczne pociągi operowane przez maszynistów.

Zwiększy się punktualność kolei?

Autonomiczny pociąg to inwestycja, która nie się za sobą sporo dobrego. Według CEO Deutsche Bahn Richarda Lutza, pojazdy tego typu mają być bardziej punktualne niż pociągi sterowane przez maszynistów. To jednak nie jest jedyny plus, ponieważ autonomiczne pociągi mają oferować także większą wydajność energetyczną i finansową. Autonomiczne pociągi mają poruszać się na torach, które już istnieją, co nie wymusza na rządzie budowy nowych linii kolejowych.

Jak się również okazuje, autonomiczny pociąg ma oferować także zdecydowanie większą pojemność niż klasyczne pojazdy kolejowe. Według zapewnień autonomiczne pociągi pomieszczą o 30 proc. więcej pasażerów, co pozwoli na redukcję przejazdów. Oczywiście na pokładzie w dalszym ciągu będzie znajdować się maszynista, który będzie nadzorował pracę pociągu.