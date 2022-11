Battlefield 1 jest uważany za jeden z najlepszych w historii serii i po niezbyt udanym najnowszym tytule twórców, a dokładniej Battlefield 2042, wielu graczy postanowiło powrócić do starszej odsłony.

Battlefield 2042 przyczynił się do tego stanu rzeczy

Premiera Battlefielda 2042 poszła źle na każdej linii frontu. Zaczynając od ogromnej masy błędów, glitchy po problemy z serwerami, które wiecznie były obciążone. To wszystko sprawia, że zbiegiem czasu gracze zaczęli tracić do tytułu, który po premierze był także nieodpowiednio naprawiany i dziś mamy sytuację, w której na platformie steam w ciągu ostatniego tygodnia tytuł ten został odpalony przez niecałe 4500 graczy. Jest to liczba nie tyle co niezadowalająca, ale śmiem to nazwać całkowitą porażką.

Przeczytaj także: Ogromny sukces Call of Duty Modern Warfare 2! Rekord serii pobity!

Battlefield 1 bije rekordy popularności 6 lat po premierze

Battlefield 1 bije rekordy popularności 6 lat po premierze

Tym samym gracze zaczęli wybierać inne tytuły. Wzrost popularności uzyskał także hejtowany wcześniej Battlefield V, który nagle stał się całkiem lubiany i rzeczy, na które wylewała się fala hejtu jakby poszły w zapomnienie. Chwile swojej młodości czuje także Battlefield 1, czyli tytuł, który uważany jest za jeden z najlepszych w historii serii. W szczytowym momencie w ciągu 24 godzin na serwerach znajdowało się ponad 53 tysiące graczy. To całkowicie pokazuje jak z wielkimi problemami zmaga się obecnie najnowsze dzieło firmy DICE.

Battlefield 1 bije rekordy popularności 6 lat po premierze

Nie tylko nieudana premiera najnowszej odsłony się do tego przyczyniła. Warto przypomnieć ostatnie mocne promocje na ten tytuł, gdzie otrzymywaliśmy go za parę złotówek, a może przynieść wiele radości. Takie wyprzedaże również przyczyniają się do wzrostu popularności tytułu. Przed premierą Battlefielda 2042 wzrost popularności też notował Battlefield 4, gdzie ludzie odpalali tytuł, bo przypominał im nadchodzącą grę, której nie mogli się doczekać.

Źródło: Steam Charts